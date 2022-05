Er dit skab fyldt med mærker som 'Vores', 'ØGO' og 'Xtra' for tiden? Så er du langt fra den eneste.

For mens priserne på dagligvarer stiger, er der flere forbrugere, der tyr til supermarkedernes egne mærker (private labels, red.).

Alene salget af Irmas eget 'Irma Hverdag' er steget med 19 procent på et år. Og også Salling Group kan mærke, at salget af deres egne mærker går frem, skriver Finans.

En af dem, der fylder kurven med den type varer er Michelle Hans Nissen fra Vojens.

Er du begyndt at gå mere efter supermarkedernes egne mærker?

»Det er sindssygt dyrt at handle. Så det kan godt betale sig at købe deres egne mærker. Især når der er knaldtilbud,« siger Michelle Hans Nissen og fortsætter:

»Helt generelt køber jeg helst kun tilbud og datovarer. Og når jeg ser et godt tilbud, så køber jeg stort ind og smider en masse i fryseren.«

Lige nu er hendes fryser blandt andet fyldt med pålæg, der på grund af en snarlige udløbsdato, var sat ned til to kroner pakken.

Også Marianne Bærntsen Desler fra Haderslev er begyndt at købe supermarkedernes egne mærker i stor stil. Noget hun ellers ikke plejer at gøre.

Marianne Bærntsen Desler er for nylig begyndt at købe supermarkedernes egne mærker. På den måde sparer hun en masse penge, fortæller hun.

»Det er rimelig nyt. Jeg har tidligere været af den overbevisning, at 'mærkevarerne' var de bedste,« siger Marianne Bærntsen Desler.

»Men nu har jeg bare fundet ud af, at det billige er lige så godt – og man får meget mere for pengene. Så det går jeg faktisk konsekvent efter nu.«

Ifølge Jan Larsen, der er kædedirektør i Irma, er de opmærksomme på, at kunderne ændrer adfærd.

Derfor vælger supermarkedskæden nu at udvide serien 'Irma Hverdag', forlyder det i en pressemeddelelse.

»De store prisstigninger i dagligvarehandlen generelt, påvirker også vores kunder. De stiller stadig krav til kvalitet, men de kigger mere på prisen, end de gjorde for bare et par måneder siden,« siger Jan Larsen.

I skrivende stund består 'Irma Hverdag' af 270 forskellige produkter. 85 procent af dem er økologiske.

Også Meny, der de seneste år ellers har slået sig op på at være et kvalitets madmarked, kan mærke, at flere forbrugere er pressede af de stigende priser.

22. april lancerede de prisprogrammet 'Hverdagspris', hvor de prismæssigt lagde sig op ad discountkæderne på mindst 400 basisvarer. For eksempel blev der skåret tre kroner af en pakke økologisk hakket oksekød, hvor prisen blev sænket fra 42,95 kroner til 39,95 kroner.