Den relativt nyslåede SVM-regering er kommet i tiltagende modvind over forslaget om at afskaffe store bededag fra 2024 for at øge arbejdsudbuddet.

Alt fra mediekommentatorer og oppositionspolitikere til en lang række fagforeningsbosser har revset forslaget fra top til bund.

Det er faktisk svært at opdrive nogen lige nu, andre end regeringen, som roser det.

Derfor var Pernille Vermund, formand for Nye Borgerlige, allerede i midten af december ude med et forslag om at aktivere paragraf 42 og sende spørgsmålet om store bededag til folkeafstemning.

Det kræver dog, at 60 mandater i Folketinget bakker op om sådan en folkeafstemning, og det ser ikke ud til at være tilfældet, skriver Børsen.

Her har man lavet en rundringning til partierne uden for for regering, og det ser utrolig sort ud, hvis du som vælger går rundt og håber på, at du får noget at skulle have sagt i spørgsmålet om store bededags fremtid.

For selvom de partier, der er erklærede modstandere af at afskaffe store bededag, tilsammen har 64 mandater, er det ikke alle partier, som er klar til lade danskerne stemme om det.

Konservatives politiske ordfører, Mette Abildgaard, siger eksempelvis følgende om en potentiel folkeafstemning:

»Vi er meget imod den her afskaffelse af store bededag, men omvendt skal man passe på med, hvad man gør til grundlag for folkeafstemninger. Vi synes, der skal være en vis tyngde i det trods alt,« siger hun til Børsen.

Blandt de andre partier, Børsen har kontaktet, har også SF, Radikale Venstre, Alternativet og Liberal Alliance afvist at bakke op om en folkeafstemning.

Det efterlader DF, Enhedslisten og Nye Borgerlige som de partier, der vil sende spørgsmålet ud til danskerne. Og dermed ser forslaget ud til at være stendødt.