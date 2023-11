Skal du ud og bruge penge på tilbud i den her uge, hvor det er black friday?

Svaret på det spørgsmål deler virkelig danskerne.

I en meningsmåling foretaget af YouGov for Sydbank svarer 47 procent 'ja' til, at de vil benytte sig af de mange tilbud den her uge.

Modsat svarer 43 procent 'nej', og de resterende ti procent svarer, at de 'ikke ved det'.

Så det er kun et meget snævert flertal, der vil svinge dankortet, når de ser et tilbud i løbet af ugen.

B.T. har været på Strøget i København for at spørge danskerne, hvad de selv mener om black friday eller black week, som hele ugen kaldes.

Vi starter med at give ordet til den ældste af de fem adspurgte, der svinger mellem 20 til 87 år.

Ingrid Schrøder, 87 år:

Her er Ingrid Schrøder på 87 år.

»Nu har jeg været vant til black friday i nogle år, og når jeg får annoncer på min iPad, så ser jeg, om der er noget af det, jeg kan bruge, og så bestiller jeg det,« siger hun.

Har du tænkt dig at købe noget til black week i år?

»Ikke endnu. Jeg kan se, at der er kommet en hel masse kataloger hjemme hos mig. Men jeg har ikke været hjemme og læse dem. Vi gamle går også til julefrokoster,« siger hun og griner.

Ved du, hvordan andre, du kender på din egen alder, gør i black week for at få de bedste tilbud?

»Jeg ved ikke, hvordan de klarer det. Man må jo prøve at følge med tiden, ikke. Ellers går man da helt i sænk,« siger hun og tilføjer:

»Det er jo en helt anden måde, de unge lever på i dag, end jeg gjorde. Den gang sparede man jo sammen, når man skulle købe en kjole eller andet. Sådan var det.«

Nikolaj Kadow, 20 år:



Her er Nikolaj Kadow på 20 år.

»Det er hyggeligt, at der er mange på gaden. Jeg har tænkt på at købe julegaver,« siger han.

Har du overvejet noget?

»Jeg har overvejet et tv, men det er ikke noget, jeg har holdt øje med. Men jeg går ud fra, jeg kan skrabe nogle gode tilbud sammen alligevel. Jeg vil kigge i butikkerne, og se om tilbuddene ser fornuftige ud,« siger Nikolaj Kadow.

Dorit Froholdt, 70 år:



Her er Dorit Froholdt på 70 år.

»Det er ikke til at gennemskue black week. Tit bliver priserne jo skruet op inden, og så skal vi tro på, at vi sparer en masse, men det gør vi reelt ikke. Så jeg går ikke ind for det,« siger hun.

Har du alligevel tænkt dig at købe noget her til Black Week?

»Hvis lige jeg ser en ting, hvor jeg nogenlunde kender den normale pris, og det er et julegaveønske, så kunne jeg måske godt finde på det. Men det er ikke noget, jeg går efter,« siger hun.

Elisabeth Wulf, 22 år:

Her er Elisabeth Wulf på 22 år.

Jeg skal rundt og kigge efter, hvad der er af gode tilbud her til Black Week. Jeg har ikke tænkt så meget over det, inden jeg tog herind.

Hvad tænker du, butikkerne skal gøre før, at du køber deres tilbud her i Black Week?



»Det er et svært spørgsmål. Måske give mere end 20 procent i rabat,« siger hun og slår ud med armene.

Jens Froholdt, 73 år:



Her er Jens Froholdt på 73 år.

»Som alt andet er black friday amerikansk, og lidt opskruet. At have tillid til de forretningsdrivende, det ligger på et lille sted,« siger han.

Hvordan kan det være?

»Nu har jeg levet så længe, og jeg har set så mange fine tilbud, hvor man både før og efter kunne købe det billigere. Så jeg giver ikke så meget for det. Jeg tror, det er en handelsfidus som så meget andet,« siger Jens Froholdt.

Men hvad skal de forretningsdrivende gøre for at få dig til at købe noget her i black week?

»De skal fremtræde mere tillidsvækkende, end de gør. Når man handler på nettet, så får man at vide, at hvis det lyder usandsynligt, så skal du ikke købe det,« siger han og tilføjer:

»Og når man så ser de her black friday-tilbud, så lyder det usandsynligt, og så er moralen, at man skal lade være med at købe det. «