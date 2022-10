Lyt til artiklen

Stigende priser over hele linjen og privatøkonomier, som udhules i et voldsomt tempo, har fyldt rigtig meget det seneste år.

Det har tvunget regeringen på banen med forskellige pakker og tiltag. En indsats, som får dumpekarakter af et flertal af danskerne.

For selvom regeringen har været direkte involveret i eksempelvis varmecheck, huslejeloft, vinterpakke og flere andre tiltag, der skal afbøde konsekvenserne af inflationen, er det ikke nok.

31 procent af danskerne mener, regeringen har håndteret udfordringerne med leveomkostninger godt.

Men hele 54 procent af danskerne vender tommelfingeren ned, viser en YouGov-undersøgelse.

»Det er et problem for regeringen. Det er et problem for de fleste regeringer i Europa lige nu. Uanset hvilken regering, du er, får du svært ved at klare dig godt i sådan en måling, når der er inflation,« siger Joachim B. Olsen, politisk kommentator for B.T.:

»Inflation er værre for regeringen, end corona var. Der kunne man vise handlekraft med nedlukninger og andre konkrete tiltag, folk kunne se med det samme. Det kan du ikke på samme måde med inflation. Det er forbandet svært at håndtere.«

Spørgsmålet er så, om danskernes dårlige vurdering af regeringens håndtering af inflationskrisen får betydning, når der skal stemmes på tirsdag.

»Jeg tror klart, at håndteringen af inflation er noget af det, der trækker ned for regeringen. Det er et tema, som har fyldt rigtig meget, og som bekymrer rigtig mange vælgere,« siger Joachim B. Olsen:

»Men der er også andre store emner, vælgerne lægger vægt på. Det er sådan noget som velfærd, klima og sundhedsvæsen, og det trækker op for regeringen, som har mere troværdighed på de emner, end blå blok har.«