Puddersne, høj sol og afterski. Det plejer at være nummer et på ønskelisten i uge syv, der er højsæson for danskernes skiferie.

Men i år ser det anderledes ud. Danskerne har droppet at vende snuden mod alperne – de tør ikke.

Det fortæller flere rejsebureauer til B.T.

»Det er skrækkeligt. Vi har ikke nær de gæster med, vi plejer at have. Sådan er det generelt for hele vinteren og ikke kun i uge syv,« fortæller Per Hjort, der ejer Happy Skiing.

Det lysnede ellers for branchen i august og september, hvor flere danskere bookede vinterens skiferie.

Men da endnu en bølge ramte, har mange fået kolde fødder.

»Markant færre har booket henover vinteren, da corona begyndte at stige. Bookingen er faktisk helt i bund. Og så er der mange, der har meldt fra i sidste øjeblik,« fortæller Per Hjort.

Per Hjort, ejer af Happy Skiing, fortæller, det ikke er så »happy« i denne sæson, men »folk har været helt kåde, når de først er kommet ud i sneen.« Vis mere Per Hjort, ejer af Happy Skiing, fortæller, det ikke er så »happy« i denne sæson, men »folk har været helt kåde, når de først er kommet ud i sneen.«

Karantæneregler i Østrig fik i januar flere danskere til at aflyse skiferien, stramme coronarestriktioner syd på har gjort det samme, fortæller Per Hjort. Og den nye variant af coronavirus har ligeledes fået gæster til at frygte skirejsen.

Ved Århus Skirejser har de oplevet det samme.

»Folk har været meget tøvende med at bestille, og så har der været en masse afbestillinger. Det gik godt i august og september, men så har der været en masse, der har meldt fra,« siger Gert Clausen, der ejer Århus Skirejser.

Han fortæller, at han lige nu godt kunne sælge flere rejser i uge syv – men han har været nødsagt til at sige nej til hotelværelser, og de er nu gået til anden side.

»Jeg turde ikke hænge på det. Så nu er vi kun halvdelen afsted i forhold til, hvad vi plejer. Det er selvfølgelig ærgerligt, når man har bygget noget op – og det er sårbart for, at folk finder på noget andet i deres vinterferier. Men jeg håber nu, de nok skal komme igen,« siger Gert Clausen.

Århus Skirejser plejer at sende mindst 300 afsted på skiferie – i år er tallet omkring 120. Ejer af Århus Skirejser understreger, man ikke står så tæt på billedet som i år, afstandskravene er nemlig stadig gældende i Italien. Vis mere Århus Skirejser plejer at sende mindst 300 afsted på skiferie – i år er tallet omkring 120. Ejer af Århus Skirejser understreger, man ikke står så tæt på billedet som i år, afstandskravene er nemlig stadig gældende i Italien.

Også ved Happy Skiing er de markant færre gæster på løjperne i uge syv. De plejer at have 200-400 gæster på skirejse – i år har de cirka 50.

»Det er jo ingenting. I det mindste får vi da selv stået på ski i år,« siger Per Hjort grinende og fortsætter i en mere seriøs tone:

»Men det rammer os da økonomisk. Det må vi tjene hjem de næste mange år. Det er ikke i år, der kommer guld hjem, og der er ingen hjælp at hende. Så de sidste to år har da ikke været sjove.« siger han.

Det er nemlig ikke den første sæson, hvor gæsterne udebliver fra skirejsen.

»Sidste år tog jeg til Frankrig for at varme lejlighederne op. Kort efter kunne jeg så tage derned og lukke for varmen igen, for der kom ikke nogen gæster,« siger Per Hjort og tilføjer:

»Vi kunne jo sige til vores gæster, at det er deres eget ansvar at tegne afbestilling. Men vi har mange gengangere, og vi skal kunne se dem i øjnene og opføre os ordentligt over for dem, ellers mister vi dem. Så vi har måttet dække afbestillingerne.«

Han fortæller, at det er kommet bag på ham, at de har været ramt af corona så længe – der er ikke gået en dag, siden de åbnede op for bestillinger i august, hvor der ikke er blevet spurgt ind til corona.

»Jeg havde ikke set den komme. Og det er virkelig ærgerligt,« siger Per Hjort.