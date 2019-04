Der var travlt hos de danske bilforhandlere i marts.

En planlagt afgiftsstigning pr. den 1. april 2019 ville nemlig betyde, at enkelte biler ville stige helt op til 20.000 i nypris på grund af en ny målemetode af bilernes brændstofforbrug.

Men det er et problem:

Regeringen og Dansk Folkeparti indgik for et par uger siden en aftale, der udskød afgiftshoppet til 2020.

Der var derfor ingen særlig grund til at skynde sig at købe en bil i marts, men det må man sige, at danskerne alligevel gjorde.

Det skriver Finans.

Tal fra De Danske Bilimportører viser nemlig ifølge Finans, at der blev indregistreret 26.323 nye personbiler i marts.

Det er det højeste bilsalg i marts i 22 år.

»Der har de seneste måneder været udsigt til afgiftsstigninger på en lang række bilmodeller. Det har fået forbrugerne til at købe biler i februar og marts, hvilket har resulteret i et rekordhøjt salg,« siger Gunni Mikkelsen, der er direktør hos De Danske Bilimportører.

Den nye målemetode er mere præcis og måler i gennemsnit brændstofforbruget højere end den hidtil brugte metode.

Derfor var der udsigt til, at flere biler ville blive dyrere pr. den 1. april 2019.

Det varslede afgiftshop fik flere bilforhandlere til at reklamere med, at man som forbruger burde slå til nu, og det viser sig altså, at det i den grad har hjulpet.