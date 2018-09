Du finder ikke et sted i verden, hvor Netflix koster mere, end det gør i Danmark.

Danmark, Grønland og Færøeren er de tre lande, hvor du skal af med allermest for at have et abonnement på streamingtjenesten.

79 danske kroner koster det om måneden, hvis man vil have adgang til tjenestens tv-serier og film.

I Tyrkiet, hvor et abonnement er billigst, koster det kun 21 danske kroner om måneden.

Fakta Top 10 over lande, hvor det koster mest at have Netflix Danmark: 79 kr.

Grønland: 79 kr.

Færøerne: 79 kr.

Sweitz: 78,8 kr.

Liechtenstein: 78,8 kr.

Norge: 69,3 kr.

Sverige: 63,6 kr.

Irland: 59,6 kr.

Finland: 59,6 kr.

Belgien: 59,6 kr. Alle beløb er i danske kroner. Kilde: comparitech.com

Tallene kommer fra en undersøgelse lavet af virksomheden Comparitech, der undersøger, tester og sammenligner teknologi og services på nettet.

Faktisk er det næsten 50 procent dyrere at have et Netflix abonnement i Danmark, hvis man sammenligner med gennemsnitsprisen verden over.

I Tyrkiet er prisen mere end 60 procent under gennemsnitsprisen.

Hvorfor er priserne så forskellige?

Ekspert i digitale forretningsmodeller på Copenhagen Business School, Jonas Hedman, har et bud på, hvad der er skyld i den store prisforskel.

»Kort sagt er det fordi, man i Danmark er villige til at betale for det,« siger han.

Han forklarer, at man ofte ser, at streamingudbydere som Netflix tester, hvad folk er villige til at betale.

Det gør de ved at hæve og sænke priserne.