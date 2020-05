En lang række forsikringsselskaber har de seneste uger og måneder været under så voldsomt pres fra kunderne, at de har måttet øge bemandingen for at undgå noget nær sammenbrud i deres kundeservice-afdelinger.

Flere selskaber beskriver historisk hektiske tilstande. I nogle tilfælde har man fået lige så mange henvendelser på to måneder som i hele 2019.

Det viser en rundspørge, B.T. har foretaget hos Lærerstandens Brandforsikring, Alka, Tryg, Codan, If, Gjensidige, TopDanmark og Almindelig Brand.

Kundestormen er udløst af panikslagne danskere, som siden midten af marts har kimet afdelingerne for rejseforsikringer ned.

Der er tale om kunder, som har måttet skynde sig hjem fra udlandet, men det er også i særdeleshed kunder, som fra den ene dag til den anden har fået aflyst flybilletter, ferier og bookinger – eller som står til det.

»Aldrig tidligere har vi oplevet så stort et pres på telefonerne i Rejseskader, som vi har oplevet de seneste uger. I uge 10-19 havde vi over 70.000 kald. Det er flere end i hele 2019,« lyder det eksempelvis fra Nikolaj Nederby Pedersen, kundedirektør i Tryg.

Meldingen flugter med stort set alle andre selskaber, B.T. har været i kontakt med.

Hos Alka beskriver man eksempelvis ugerne efter coronakrisens udbrud som »en storm«, og i TopDanmark beskriver man en periode med 500-1.000 opkald om dagen som »massiv travlhed«.

Samtlige selskaber forklarer, at de har øget antallet af medarbejdere for at kunne følge med.

Det til trods er der i mange tilfælde lange ventetider – helt op til seks uger.

Det gør sig eksempelvis gældende hos Lærerstandens Brandforsikring, Alka og til i ekstreme tilfælde hos If. Andre steder er ventetiden nede under en eller to uger, selvom komplicerede sager kan trække ud.

Men det er ikke sikkert, det varer ved.

Flere forsikringsselskaber forventer, at presset stiger igen omkring sommerferien.

»Specielt i den kommende måned forud for sommerferien forventer vi, at ekstra mange kunder henvender sig om ændringer eller aflysninger af rejseplanerne,« lyder det eksempelvis fra Henrik Bundgaard, skadedirektør i Codan:

»Vi har allerede nu en del bekymrede kunder i røret, som snart skal betale for ferier, der muligvis ikke kan eller ønskes gennemført.«

Rigtig mange danskere har lige nu svært ved at finde rundt i, hvad deres rejseforsikring egentlig dækker.

»Vi har aldrig stået i en situation som coronakrisen, og det har skabt stor usikkerhed om, hvad man har krav på,« siger Jakob Steenstrup, forbrugerjurist hos Forbrugerrådet Tænk:

»Det har været meget forskelligt, hvor kundevenligt selskaberne har opført sig.«

Derfor er det svært at sige noget generelt om, hvad du kan få dækket af din rejseforsikring, men Jakob Steenstrup giver her en grov gennemgang:

»Har du fået aflyst en pakkerejse eller flybillet, skal selskabet give dig pengene tilbage. Hvis de ikke vil det, er det typisk forsikringsselskabet, der hjælper. Men det er lidt forskelligt, om de vil det,« siger Jakob Steenstrup:

FAKTA: Sådan går til opgaven med forsikringsselskabet Det er rigtig vigtigt at gøre sit forarbejde grundigt, før man kontakter forsikringsselskabet. Sørg for, at du er klar, når kommer igennem: Indsaml al den dokumentation, du har. Det betyder alle papirer på udgifter og kvitteringer, så du kan dokumentere alt over for forsikringsselskabet.

Det gælder også mailkorrespondancer med flyselskab eller rejseburau, så du kan dokumentere, at de ikke vil refundere dine penge. Hvad hvis du planlægger en rejse? Køber du lige nu en rejse til et land, hvor det frarådes at tage til, eller hvor det måske ikke er muligt at rejse til, så risikerer du, at din forsikring ikke dækker.

Så ring til dit selskab og spørg ind til dækning, før du bestiller. Kilde: Jakob Steenstrup, Forbrugerrådet Tænk.

»Tabt ferie er noget, du skal løse med din arbejdsgiver. Dækning af tabt sommerhusleje er ikke med i rejseforsikringen, men det vil ofte være sådan, at hvis ikke udlejer kan opfylde betingelser, har du krav på at få dine penge tilbage.«

Også følgeudgifter til ferien – det kan være leje af bil, billetter til en koncert eller andet – kan være dækket:

»Det er – igen – forskelligt, hvor godt du er dækket,« siger Jakob Steenstrup:

»Har du forsøgt at få pengene tilbage fra udbyderen, og de ikke vil, kan du få dækket den type ting op til en vis økonomisk grænse.«