En af de ting, coronakrisen for alvor har betydet for de fleste danskeres hverdag, er, at vi hele tiden vasker hænder i et febrilsk forsøg på at holde coronasmitte fra døren.

Aldrig har vi gnubbet hænder i håndsprit og sæbe i så stor stil. Og selv om det hjælper til at holde smittetrykket nede, har det også kedelige konsekvenser for tusinder af danskere.

Historier om både børn og voksne, der pludselig går rundt med knastørre og sprækkende hænder, er nemlig ikke sjældenheder i disse dage.

Og det skal man gøre noget ved, før konsekvenserne bliver endnu værre end tørre hænder.

»Det kan være meget ubehageligt og til stor gene at have tørre hænder, der sprækker og klør. Meget tør og sprukken hud udgør ikke længere en barriere for udefrakommende ting. Det kan øge risikoen for at få egentlig eksem og også for hudinfektioner« siger Stine Müller, testansvarlig i Forbrugerrådet Tænk, og fortsætter:

»Så der er både en umiddelbar gene men også en sundhedsrisiko forbundet med at have sprukne hænder.«

Hun har to helt centrale råd til, hvordan du undgår at rende rundt med tørre hænder, der måske sågar gør ondt.

»Håndcreme er vigtigt. Den skal være fed. Al håndcreme er selvfølgelig bedre end ingen, men det er en fordel at gå over til en, hvor man kan se, at der et stort indhold af fedt i. Og så skal man gå efter en uden problematiske kemikalier og parfumer,« siger Stine Müller:

»Man skal smøre hænderne flere gange om dagen og lige før, man går i seng.«

Også når du vasker hænder adskillige gange om dagen, skal du tænke dig godt om.

»Man behøver ikke vaske hænder i meget varmt vand. Det meget varme vand fjerner i endnu højere grad fedtet fra dine hænder,« siger Stine Müller:

»Det er sæben, der har den største effekt i forhold til virus og bakterier, så du behøver ikke stikke hænderne ind under vildt varmt vand for at få en effekt. Skru lidt ned for temperaturen. Vask i noget lunkent vand i stedet.«