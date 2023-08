Kunderne – som i mange tilfælde er helt almindelige danskere – har over 50 millioner kroner i klemme efter Lauritz.com's konkurs.

Nu påpeger flere eksperter, at auktionshusets revisor har et forklaringsproblem.

Det skriver Finans.

Lauritz.com's ledelse har været under hård beskyldning for at forsøge at skjule, hvor grelt det stod til i auktionshusets regnskaber i et forsøg på at holde virksomheden oven vande.

Men Lautitz.com's revisor kritiseres nu for ikke at have råbt vagt i gevær.

Baggrunden er regnskabet for 2022 – og ledelsens forventninger til fremtiden.

I regnskabet, som både er underskrevet af ledelsen og revisoren 24. marts, lod Lauritz.com forstå, at man forventede, der var penge nok på kistebunden til at holde auktionshuset kørende mindst et år mere – til trods for at gælden nærmede sig 150 millioner kroner.

Mindre end fem måneder senere gik Lauritz.com konkurs.

Det kan give auktionshusets revisor et forklaringsproblem:

»Hvis kurator eller andre beslutter sig for at indbringe revisor for nævnet (Revisornævnet, red.), bliver et tema med stor sandsynlighed: Er der dokumentation for, at der sandsynligvis er tilstrækkelig likviditet? Der er meget, der tyder på, at likviditeten i selskabet var meget presset,« siger Lars Kiertzner, der selv er statsautoriseret revisor, til Finans.

Overfor Finans har Martin Ødum Madsen, som er partner i revisionsfirmaet Beierholm og reviderede Lauritz.com's regnskab, afvist at kommentere sagen, idet han er underlagt tavshedspligt.

Hvis du er en af de mange danskere, som har penge i klemme efter auktionshusets konkurs, har Forbrugerrådet Tænk en nedslående besked:

»Der er en masse kreditorer, som står først i køen til at få penge. Desværre er man derfor som forbruger sidst i køen til at få penge,« sagde direktøren i Forbrugerrådet Tænk, Mads Reinholdt, til B.T. kort efter at konkursen var en realitet.