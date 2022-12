Lyt til artiklen

Vanvidspriser på smør, hakket oksekød og andre helt almindelige dagligvarer. Benzinpriser, der nærmede sig 20 kroner literen i sommer, rødglødende el- og gasregninger, voldsomt stigende renter og faldende boligpriser.

2022 går på held, og det har set gennem privatøkonomiske briller for langt de fleste danskere været et annus horribilis. Altså et frygteligt år.

Reallønnen er blevet udhulet. Det samme gælder pensionsopsparinger og friværdier.

Men før man går helt i sort, skal man have med i ligningen, at årene op til 2022 var ganske givtige.

Helt nye tal fra Danmarks Statistik viser nemlig, at danskernes gennemsnitlige nettoformuer – altså formue minus gæld – steg med lidt over 20 procent fra udgangen af 2019 til og med 2021, når der tages højde for blandt pensionsopsparinger, friværdi i boligen og aktier.

Ved udgangen af 2021 udgjorde danskernes – personer over 18 år – formue i gennemsnit lige knap to millioner kroner mod cirka 1,65 millioner kroner ved udgangen af 2019. Det svarer til en stigning på lidt over 20 procent.

»Udviklingen i danskernes formuer viser, at danskerne har været godt rustet til den storm, som har ramt i 2022 med tårnhøj inflation og stigende renter,« siger rådgivningsekspert Jens Christian Nielsen fra pensionsselskabet Velliv.

I år har danskerne derimod oplevet en endnu ikke opgjort tilbagegang i deres samlede formuer, påpeger Jens Christian Nielsen.

»Pensioner, værdipapirer og boliger er alle blevet mindre værd. Vi vurderer dog, at formuerne stadig er højere, end før danskerne blev ramt af corona og krigen i Ukraine,« siger han.

Boligpriserne ligger fortsat 14 procent højere end ved udgangen af 2019, og selv om pensionsopsparingerne får store hug i år, vil afkastet målt fra udgangen af 2019 og frem til udgangen af i år stadig være positivt, vurderer Jens Christian Nielsen.

En gennemsnitlig pensionsopsparer i pensionsselskabet PFA med en middelhøj risikoprofil med 75 procent aktier har i år lidt et tab på 9,29 procent.

Det svarer til et tab på godt og vel 90.000 kroner, hvis man havde en million kroner stående på pensionsopsparingen 1. januar i år.

Trods årets store tab vurderer Jens Christian Nielsen, at danske pensionsopsparere samlet set vil have et positivt afkast på cirka fem procent fra udgangen af 2019 og frem til udgangen af i år.

Det skyldes især ekstraordinært store afkast på pensionsopsparingerne i 2021.