Selv om mange danskere finder inspiration på nettet og i kogebøger, ligger opskrifterne ikke altid fremme, når vi går i køkkenet, viser en ny undersøgelse. Vi kører på rutinen, lyder det fra Karolines Køkken.

Lige omkring hver anden dansker - 48 procent - laver mad hjemme hver dag. Det viser en ny undersøgelse, som analyseinstituttet YouGov har lavet for hvidevareproducenten Whirlpool. Men ud af dem, der laver mad derhjemme, svarer hele 33 procent, at de slet ikke bruger opskrifter, når de laver mad.

Det kommer ikke bag på Tove Færch, som er leder af Karolines Køkken hos Arla.

»Vi ved, at 47 procent først bestemmer samme dag, hvad de skal have til aftensmad. Derfor bliver det tit de samme retter, vi laver. Vi kører på rutinen og laver de samme fem retter, som vi ved, bliver gode,« siger hun.

Fakta Tre enkle råd fra Tove Færch Lav en madplan, der gælder for fire af ugens dage. Køb ind til alle de fire dage og lad i det hele taget være med at købe ind hver dag. Improviser to af ugens dage, og spis rester fra ugens løb den sidste dag.

Det mærker Karolines Køkken også selv. Blandt de mest søgte opskrifter er stadig klassikere som pandekager, broccolisalat med bacon, pølsehorn og pizzasnegle.

Karolines Køkken har 25 millioner besøgende om året på sin hjemmeside. Halvdelen af dem kommer ind, fordi de mangler inspiration. Der kan det være en god idé at følge nogle opskrifter, påpeger Tove Færch.

»Det kræver erfaring at lave velsmagende mad uden en opskrift. Vi kan se, at flere og flere unge får ret stærke kompetencer i køkkenet, og at det også er eftertragtet. Det kan man se på antallet af bloggere og influencere,« siger hun.

Selv om mange tilsyneladende ikke kigger i kogebøgerne, når de står i køkkenet, er Trine Ravn ikke synderligt bekymret for sin forretning.

Lasagne er en af klassikerne hos danskerne. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix Vis mere Lasagne er en af klassikerne hos danskerne. Foto: Sophia Juliane Lydolph/Ritzau Scanpix

Hun er redaktionschef for fagbøger hos Lindhardt & Ringhof, der udgiver mange af de dyrere kogebøger herhjemme.

»Markedet for kogebøger har det stadig godt. Hvis nettet skulle have smadret kogebogen, var det sket for længe siden. Hvis man skal bruge en opskrift på frikadeller, slår man den nok op på nettet, men med kogebogen får man meget mere end bare opskriften. Man får en hel samling af opskrifter og en drøm om det, man har lyst til at lave. Derfor følger folk ikke nødvendigvis alle opskrifterne i kogebøgerne,« siger hun.

Blandt Lindhardt & Ringhofs mest succesfulde udgivelser er 'Meyers Almanak', der er solgt i over 170.000 eksemplarer. Antallet af nye kogebøger er dog ikke så højt som eksempelvis i 2002, hvor der udkom hele 247 danske kogebøger.

»Den generiske kogebog - om pasta generelt eller om thai-køkkenet - har det svært i dag. De bøger, der virkelig sælger, er dem, der tilbyder noget særligt. Vi er selv blevet lidt overraskede over, hvor godt vores nye kogebog om sous vide sælger. Det er trods alt ret niche, men alligevel er 8. oplag på vej ud,« fortæller Trine Ravn.