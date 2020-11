Det har været et godt år for danskernes privatøkonomi. I hvert fald hvis man måler på den generelle prisudvikling sammenholdt med udviklingen i lønningerne.

De to ting har nemlig udviklet sig så gunstigt, at det i mange tilfælde har givet tusinder af ekstra kroner til den enkelte husstand. En udløsende faktor er, at priserne på en lang række varer er dykket kraftigt over de seneste 12 måneder.

Men først til den enkeltes økonomi.

Fra oktober 2019 til oktober 2020 har den gennemsnitlige prisudvikling i samfundet – inflationen – været en stigning på 0,4 procent, viser data fra Danmarks Statistik.

Danskerne har fået flere penge mellem hænderne. Foto: Henning Bagger Vis mere Danskerne har fået flere penge mellem hænderne. Foto: Henning Bagger

Det er historisk lavt. Kun i 2016 var inflationen lavere, da den ramte 0,3 procent, og det var det laveste niveau siden 1953, forklarer Tore Stramer, der er cheføkonom i Dansk Erhverv.

Samtidig har den gennemsnitlige lønudvikling i år været en stigning på 2,1 procent, viser tal fra Finansministeriet. Det giver en reallønsfremgang på 1,7 procent, som er over det historiske gennemsnit.

Og alle de tal betyder helt konkret, at den enkelte dansker i mange tilfælde har tusindvis af kroner ekstra i hånden at gøre godt med.

»Coronakrisen har lagt en dæmper på, hvor hurtigt priserne stiger, og det gode for danskerne er, at det betyder, at vores lønkroner nu rækker længere end tidligere,« siger Tore Stramer til B.T. og uddyber:

»Vi er i en situation, hvor vores løn stiger hurtigere end prisen på de varer, vi køber. Og det er stort set alle grupper i samfundet, der har fået flere penge til rådighed på grund af det her.«

Især børnefamilierne har fået boostet deres købekraft markant.

Tore Stramer forklarer, at en typisk familie med to voksne og to børn havde et årligt forbrug på 450.000 kroner i 2019.

Havde prisudviklingen – inflationsniveauet – ligget på et mere normalt niveau, som er to procent, havde det betydet en stigning i udgifterne på 9.000 kroner i 2020.

Men inflationen har altså kun været 0,4 procent, og derfor er udgifterne kun steget med 1.800 kroner. Dermed har den gennemsnitlige børnefamilie sparet 7.200 kroner alene i 2020.

Når man ser på, hvad det for nogle varer, der for alvor er faldet i pris, er det tydeligt at se, at vi står midt i en coronakrise.

Indenrigsflyvninger, som typisk vil være en flyvning fra Kastrup til Billund eller omvendt, er faldet med hele 40,3 procent på 12 måneder, viser tal, som B.T. har trukket i Danmarks Statistik.

Dieselprisen er faldet med 15,1 procent, prisen for et ophold på et hotel eller en kro er faldet med 14,9 procent, og herudover kan prisfald på 12,3 procent for en flyrejse til udlandet nævnes.

FAKTA: Disse 15 varekategorier er faldet mest i pris Prisudviklingen er fra oktober 2019 til oktober 2020. 1: Indenrigsflyvning (- 40,3 %)

2: Diesel (- 15,1 %)

3: Hoteller, moteller, kroer (- 14,9 %)

4: Glas, keramik, porcelæn (- 13 %)

5: Personbefordring med fly (- 13,4 %)

6: Flydende brændsel (- 13,3 %)

7: Haveprodukter (- 13,3 %)

8: Leje af udstyr og tilbehør i forbindelse med kultur (- 12,5 %)

9: International flyvning (- 12,3 %)

10: Duge og håndklæder (- 12,2 %)

11: Skaldyr, frossen (- 11,7 %)

12: Tilbehør til personlige transportmidler (-11 %)

13: Andre kornprodukter (- 10,6 %)

14: Strygejern (- 10,5 %)

15: Smør (- 10,1 %) Kilde: Prisindeks, Danmarks Statistik

I den anden ende af skalaen, altså blandt de priser, der trækker inflationen lidt i den anden retning, dominerer læsestof.

Kategorierne skønlitteratur, bøger og faglitteratur er steget med henholdsvis 30, 21 og 17,4 procent i pris.

Også tobak fylder en del, da afgifterne op cigaretter steg relativt markant 1. april.

Tore Stramer mener, at danskerne kan se frem til mere af samme skuffe de kommende år.

FAKTA: Disse 15 varer er steget mest i pris Prisudviklingen går fra oktober 2019 til oktober 2020. 1: Skønlitteratur (30 %)

2: Cigaretter (27,7 %)

3: Tobak (24,3 %)

4: Bøger (21 %)

5: Anden faglitteratur (17,4 %)

6: Materialer til beklædning (17,1 %)

7: Cigarer o.l. (16,9 %)

8: Sukker o.l. (13,2 %)

9: Vejafgifter og parkeringsafgift (13 %)

10: Feriecentre, campingspladser, vandrerhjem (11,8 %)

11: Chips mv. (11,7 %)

12: Alkoholiske drikke og tobak (11,5 %)

13: Foodprocessorer (11,2 %)

14: Køb af kæledyr (11,1 %)

15: Alkoholiske læskedrikke (11 %) Kilde: Prisindeks, Danmarks Statistik

»Vi er i en situation, hvor det er ret vigtigt, at der er gang i danskernes forbrug, så vi skal tage imod den her udvikling med kyshånd,« siger Tore Stramer:

»Jeg vil godt vove pelsen og sige, at der ikke er udsigt til en væsentlig acceleration i priserne de kommende to år, mens vi samtidig kan opretholde en fornuftig udvikling i lønningerne. Så danskerne står til at få flere penge mellem hænderne.«