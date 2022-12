Lyt til artiklen

And eller flæskesteg?

Mon ikke svaret på det spørgsmål er 'både og' i mange danske hjem juleaften.

I hvert fald tyder meget på, at danskerne er vilde med kvalitetsflæskestege.

Slagterigiganten Danish Crown melder i hvert fald totalt udsolgt af specialmærkerne Antonius, Bornholmergrisen og Friland.

I en pressemeddelelse skriver koncernen, at danskerne trods inflation og energipriser godt vil betale for at få en god steg på bordet juleaften.

»Det er fantastisk, at flere og flere danskere prioriterer den ekstra smagsoplevelse, når de køber flæskestegen til julen. Vi sælger i år 20 procent flere premium-flæskestege end sidste år, og vi kommer helt sikkert til at se på, hvordan vi kan sikre, at endnu flere danskere kan købe en flæskesteg, der kan noget ekstra, næste år,« siger Peter Bendixen, der er ansvarlig for salget til de danske detailbutikker hos Danish Crown.

De seneste tre år har Danish Crown øget salget af de såkaldte premium-flæskestege med mellem 15 og 20 procent.

Det øgede salg af premium-flæskestege betyder, at Danish Crown ikke har kapacitet til at producere helt så mange almindelige flæskestege som tidligere år.

Alligevel regner koncernen med at levere meget tæt på samme mængde som sidste år, hvor salget og produktionen af flæskestege var rekordstor. Dermed kan Danish Crown også melde udsolgt af den klassiske flæskesteg i år.

»Julen og grisekød hører bare sammen for rigtigt mange danskere. Salget af både medisterpølse og hakket grisekød til frikadeller er også ekstra stort op mod jul, så det er ikke kun flæskesteg, forbrugerne lægger i indkøbskurven i de her dage,« siger Peter Bendixen.