Weekenden blev nok en my bedre for to danskere.

De scorede nemlig syv rigtige i Lotto og kunne derfor dele 10 millioner danske kroner, der nok har varmet lidt i den - øhm - varme vintertid.

De to nye millionærer har spillet med fra henholdsvis Østjylland og Årslev.

Og hvad kan man så få for fem millioner danske kroner?

Du kan for eksempel købe 33,3 VW Up!. De kommer dog uden nødbremsesystemet.

Du kan også købe 312.500 poser med tre chili-cheese-tops hos McDonald's at guffe.

Hos Danske Spil er de også klar med vejledning til de nye millionærer, lyder det i en pressemeddelelse.

»Det kan være en stor omvæltning fra den ene dag til den anden at få millioner af kroner ind på kontoen, og derfor gør vi meget ud af at give specialiseret rådgivning til dem, der er så heldige,« siger administrerende direktør Malene Mølggard i pressemeddelelsen.

»Det gør vi for at sikre, at vinderne får taget godt hul på den nye tilværelse som millionær eller endda multimillionær.«