De seneste uger har et støt stigende antal udendørs forlystelser som zoologiske haver og forlystelsesparker slået dørene op for besøgene efter længere tids coronanedlukning.

Et af kravene for at få adgang er, at du skal vise en negativ coronaprøve, som er højst 72 timer gammel.

Og det er et krav, som har bidraget til en alvorlig nedgang i besøgstallene flere af de steder, der er genåbnet. Selvom der er enkelte lyspunkter, er det generelle billede grelt.

Tag eksempelvis Odense Zoo, som åbnede i starten af marts.

»I starten gik det meget godt, men påsken gik virkelig ringe, og efter påsken har vi under halvdelen af det normale besøgstal. Det ser rigtig skidt ud. Der er flere ting, der spiller ind, men kravet om negative coronatest er helt klart en barriere. Det har en væsentlig betydning for antallet af spontane besøg,« siger Bjarne Klausen, direktør for Odense Zoo.

Hos kollegerne i Zoologisk Have København har man haft åbent i en måneds tid og sågar sørget for, at gæsterne kan få en lyntest ved indgangen.

Alligevel har besøgstallene været 50 procent under det normale niveau.

»Det er både på antallet af gæster og mængden af penge, den enkelte gæst bruger, at vi ligger langt under normalen. Det kan vi selvfølgelig ikke holde til økonomisk. Skal vi køre på det her niveau over sommeren, kommer vi i store problemer,« siger Jacob Munkholm Hoeck, pressechef for Zoologisk Have København.

Christian bliver Covid-19 testet før han kan gå ind i Zoo i København, søndag den 7. marts 2021.De udendørs arealer i Zoo genåbnede torsdag efter coronanedlukningen. Efter genåbningen skal en negativ coronatest fremvises ved ankomsten og der skal bestilles tid for at komme ind.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Og hvad så med forlystelsesparkerne?

»Generelt ser det rigtig skidt ud med antallet af gæster. Jeg talte eksempelvis med Legoland, hvor man er under halv belægning. Der er mange ting, der kan spille ind: Vejret, at der ikke kommer turister, at restauranterne de her steder ikke er åbnet for indendørs servering endnu,« forklarer Henriette Søltoft, vicedirektør i Dansk Industri:

»Men kravet om en negativ coronatest kan selvfølgelig også afholde nogle gæster fra spontane besøg. Det ændrer dog ikke ved, at testkravet er at foretrække, hvis alternativet til test havde været manglende mulighed for genåbning.«

En af de forlystelsesparker, der har mærket konsekvenserne af at skulle se en negativ coronatest, er Dyrehavsbakken.

Her plejer gæsterne at kunne gå ind helt frit, så for første gang har Bakken måttet lukke indgangene med hegn og vagter.

»Der er mange ting, der spiller ind på besøgstal. Der er både vejret og det faktum, at alle indendørs forlystelser og restauranter er lukkede,« siger Ole Andersen, direktør for Dyrehavsbakken:

»Men der er ingen tvivl om, at mange bliver væk, fordi de skal vise en negativ coronatest. Vores bud er, at vi havde ligget 30-35 procent bedre, hvis ikke vi skulle se dokumentation for test.«

Han forventer ikke, at Bakken kommer i nærheden af normal omsætning i år.

Direktør hos Dyrehavsbakken i Klampenborg, Ole Andersen, får en tur i Bakkens nye forlystelse "Græshoppen", onsdag den 24. marts 2021.. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix)

»Det er et kæmpe tab økonomisk, men vi vælger at holde åbent og vise flaget for vores gæster. Og så tror vi på bedre besøgstal, når testaktiviteten bliver øget, fordi folk skal vise test alle steder og ikke kun for at komme på Bakken, eksempelvis.«

Selve processen med at skulle kontrollere gæsternes ID og coronapas kører uproblematisk, lyder det hele vejen rundt.

Også i forhold til besøgstal findes der lyspunkter.

Et eksempel er Givskud Zoo.

Christoffer Knuth er 13. generation af sin familie på Knuthenborg på Lolland. Foto: Maria Albrechtsen Mortensen

»Det går faktisk okay. Vi har gode og dårlige dage, men lige nu er vi ti procent under budget i forhold til gæster. Økonomisk har vi væsentligt højere omkostninger og væsentligt lavere indtægter end normalt, så der er vi lavere end 90 procent. Men når jeg ser nogle af kollegaernes tal, så er jeg egentlig ret positiv lige nu,« siger Richard Østerballe, direktør for Givskud Zoo.

Mest positive toner lyder fra Maribo og Knuthenborg Safari Park.

»For os har det været fint. Vi ligger nogenlunde, som vi plejer i foråret,« siger Christoffer Knuth, administrerende direktør for Knuthenborg Safaripark:

»Nu skal jeg passe på med at sige for meget for tidligt, men der er ikke noget, der tyder på, at kravet om coronatest bliver nogen stor forhindring for os. Så helt ærligt: Det kører faktisk godt lige nu.«