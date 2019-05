En mand i 50’erne fra Favrskov Kommune vandt 5.293.408 millioner kroner i Eurojackpot og var derfor nyslået mangemillionær.

Han anede det bare ikke i flere uger.

Manden, som ønsker at være anonym, var inde for at tanke, hvor han betalte med kontanter og fik lige nøjagtig 60 kroner tilbage i byttepenge.

Derfor købte han en Eurojackpot-kupon, som han plejer at gøre hver fredag. Tallene får han tjekket, når han fornyer sin faste fem-ugers-kupon. Det skriver Danske Spil i en pressemeddelelse.

»Derfor gik der lige et par uger før, at jeg rent faktisk opdagede, at jeg var blevet millionær. Og det er nærmest ikke til at holde ud at tænke på, at jeg faktisk har haft kuponerne liggende i solklappen på min bil så længe,« fortæller manden til Danske Spil og fortsætter:

»I tanken er det jo smart at have dem liggende der, så man altid har dem med, når man kommer forbi en kiosk. Men nu overvejer jeg da lige, om jeg skal ændre den strategi i fremtiden. Tænk hvis jeg havde haft indbrud, og de havde fundet dem. Det havde jo ikke været til at bære.«

Manden vandt 2. præmien på 5.293.408 millioner kroner. Førstepræmien på 570 millioner kroner kan man stadig vinde.

Manden er entreprenør og single, men har dog et par børn, der kan se frem til en flot pengegave. Desuden vil manden gerne renovere sit hus, og så har han købt en brugt bil.

De restende mange penge vil han gerne bruge på at rejse lidt og så ellers tage sig tid til at finde ud af, hvad han virkelig drømmer om at købe.