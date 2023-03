Lyt til artiklen

Op til 707 kilometer.

Det er hvor langt en Fisker Ocean kommer til at kunne køre, skal man tro firmaets nye, officielle tal.

Og dermed slår den rekorden og kører længere end alle andre eldrevne SUV'er.

Fisker Ocean har været længe undervejs, men kommer efter planen til Danmark senere i år.

»Denne præstation er en vigtig milepæl for alle hos Fisker, og vi er glade for, at rækkevidden overgår vores oprindelige beregninger,« siger Henrik Fisker i en pressemeddelelse.

Bag bilen netop er Henrik Fisker, en dansk bildesigner i Los Angeles der gennem årene har designet biler for prominente navne som Aston Martin og BMW.

Henrik Fisker startede bilmærket i eget efternavn sammen med sin kone tilbage i 2016, og siden har de indsamlet lidt over 10 milliarder kroner hos investorer til projektet.

Henrik Fisker har designet og lavet biler under Fisker-brandet siden 2007, men gik konkurs i 2014, før han i 2016 hev navnet med over i et nyt selskab. Foto: Patrick T. FALLON Vis mere Henrik Fisker har designet og lavet biler under Fisker-brandet siden 2007, men gik konkurs i 2014, før han i 2016 hev navnet med over i et nyt selskab. Foto: Patrick T. FALLON

Fisker Ocean, mærkets første bil, er en mellemstor SUV med fem døre og plads til fem personer.

Bilen bliver som Tesla ikke solgt hos forhandlere, men direkte hos virksomheden selv.

»Hvis vi skulle have forhandlere og store, flotte glashuse, kunne jeg aldrig sælge bilen for 325.000 kr. i Danmark. Så ville den mindst koste en halv million kroner,« har Henrik Fisker tidligere fortalt Bilmagasinet.

Den helt skrabede model begynder omkring 325.000-330.000 danske kroner, men så er der ingen rækkevidderekorder, der bliver slået.

I den billigste konfigurering kan bilen således køre op til 440 kilometer på et fuldt batteri - dog understreger producenten, at det ikke er de endelige, officielle tal.

Man skal op i den pakke, der hedder 'Fisker Ocean Extreme' for at få den rekordlange rækkevidde, og her må du slippe lidt ekstra af dine penge. Små 700.000 kroner må du give slip på.

Ingen af konkurrenterne kører til sammenligning længere end omkring 611 kilometer.

Ifølge mobilsiden.dk kører Volvo EX90 således op til 600 kilometer, BMW iX op til 611 kilometer, Polestar 3 op til 610 kilometer, Mercedes EQS SUV op til 602 kilometer og Audi Q8 Sportback op til 600 kilometer.