Danmark og resten af Europa har fortsat store problemer med inflation.

Menuen står på rekordhøje priser på elektricitet og gas, en tønde olie i omegnen af 100 dollar, samt stigende renter. Og det er cocktail, som vil skubbe eurozonen i recession allerede i år.

Og næste år kan USA og måske også Danmark stå for skud for en recession. Det skriver Finans, der har snakket med en række storbanker.

Det er blandt andet Jyske Bank, Danske Bank og Sydbank, som har spået om fremtiden for Europa og Danmark.

»Europa står nu på randen af en recession. Det er noget, vi begynder at se ske nu,« siger Niels Rønholt, cheføkonom i Jyske Bank.

Las Olsen, som cheføkonom i Danske Bank siger, at de havde regnet med en europæisk recession i løbet af næste år, men har nu skubbet den til i år.

Han uddyber, at han mener, at det ligner en mild recession i forhold til de to forrige under pandemien og finanskrisen.

Sydbanks cheføkonom Søren Kristensen peger på, at energikrisen er den største trussel lige nu. Den kan i sidste ende tvinge Den Europæiske Centralbank til at hæve renten yderligere.

Dermed kan det gå hen og blive en meget hård vinter for nogle.