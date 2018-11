Syv danskere kan efter weekenden kalde sig millionærer, men kun fem af dem ved det.

»Hvis man har købt en kupon i Nordborg eller en i Spar i Nørager, så kan man gå rundt med flere millioner i lommen,« siger Marie Vestergaard, der er pressechef i Danske Spil.

En af dem, der har opdaget, at beløbet på bankkontoen snart vil stige markant, har købt sin kupon på en OK Plus tankstation i Rønnede. Han har vundet hele 19.658.488 kroner.

Det var en andenplads i Eurojackpot, der udløste den store præmie - og han er også den dansker, der har vundet det største beløb hen over weekenden. Eurojackpot kan spilles i store dele af Europa og har ofte en meget høj gevinst.

Fire personer har vundet 3.018.859 kroner i Lotto, og to vandt en million kroner med nul rigtige via millionærgaranti. En tilfældig lodtrækning blandt alle spillede rækker.

Maria Vestergaard anbefaler, at man går ind i en fysisk butik og får tjekket sin kupon.

»I en fysisk butik får man en kvittering på, at man har vundet - så er der i hvert fald ingen tvivl,« siger hun.

Der er vundet i byerne Rønnede, Nordborg, Ballerup, Nørager, Københavns og Sorø.