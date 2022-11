Lyt til artiklen

Nedturen for danskernes købekraft vil nærmest ingen ende tage.

For mens priserne stiger og stiger, følger lønningerne på ingen måde med op. Men hvorfor ikke? Forklaring følger.

I tredje kvartal af 2022 steg lønningerne gennemsnitligt med 3,5 procent på det private arbejdsmarked, viser tal fra Danmarks Arbejdsgiverforening.

Samtidig har inflationen gennemsnitligt være 9,2 procent i de samme tre måneder, skriver Arbejdernes Landsbank.

Det betyder, at hvis du tjener 300.000 kroner om året før skat, så steg din løn rundt regnet til 310.000 kroner i tredje kvartal.

Men fordi inflationen piskede afsted i et langt højere tempo end lønnen, er din realløn faktisk kun 283.000 kroner, viser beregninger fra Arbejdernes Landsbank.



På papiret er du steget i løn. I virkeligheden er din realløn skrumpet.

Spørgsmålet er så: Hvordan slipper arbejdsgiverne afsted med så relativt lave lønstigninger, når priserne blæser op?

»Der er jo kræfter, der trækker i begge retninger,« siger Anders Borup Christensen, cheføkonom i Dansk Arbejdsgiverforening:

»Inflationen betyder, at kravene til lønstigninger vokser. På den anden side står vi over for en tid i dansk økonomi, hvor der er rigtig mange indikatorer, der peger nedad. Det betyder, at mange virksomhederne holder igen med lønstigninger.«

Han mener, at virksomhederne er lige så hårdt ramt som deres ansatte.

»Man skal huske, at det ikke kun er lønmodtagerne, der er ramt af inflation. Virksomhederne er også ramt af stigende energipriser. Så noget trækker op, og noget trækker ned, når der forhandles løn lige nu.«

Spørgsmålet er så, om det er ubetinget godt, at virksomhederne lige nu formår at holde lønstigningerne nogenlunde i ro.

For hvis de ansatte bliver fattigere, har de danske forbrugere også færre penge til at købe virksomhedernes varer for.

Er det her en god eller dårlig udvikling, Anders Borup Christensen?

»Det er godt ud fra det synspunkt, at vi kan konstatere, at vi ikke har en løn-prisspiral i Danmark indtil videre. En situation, hvor priser og lønninger jagter hinanden op, er ikke godt for nogen,« siger Anders Borup Christensen:

»Det vil forværre den økonomiske situation, og det vil betyde, at folk mister deres arbejde. Så det vigtigste er at få styr på inflationen.«

Nu venter så overenskomstforhandlinger til foråret, hvor fagforeningerne over en bred kam allerede nu har meldt ud, at de forventer pæne lønstigninger til deres medlemmer.

»De forhandlinger bliver selvfølgelig afgørende for lønudviklingen herfra,« siger Anders Borup Christensen.