OK og Elgiganten jubler. De to parter har indgået aftale om etablering af lynladestandere til elbiler foran 30 varehuse.

I en fælles pressemeddelelse fortæller de to parter i detaljer om aftalen, som indebærer, at OK bliver 'eksklusiv ladepartner' for Elgiganten.

Planen er, at OK i 2024 skal etablere i alt 73 lyn- og hurtigladere på 30 forskellige lokationer ved Elgigantens butikker.

Den første skal efter planen etableres ved Elgigantens nye butik i Grenå, oplyser man.

Tidligere har vi set andre udbydere af strøm til elbiler indgå tilsvarende aftaler.

Blandt andet har Norlys indgået aftale med McDonald's og Burger King om etablering af ladestandere ved kædernes restauranter.

Og dermed bliver livet som elbilsejer stadig nemmere, konstaterer forbrugerøkonom hos FDM, Ilyas Dogru, over for B.T.

»Ja, det er en god nyhed for elbilejerne selvfølgelig. Jo flere ladestandere, der kommer op rundt omkring, jo nemmere og mere bekvemt bliver det at eje og køre i en elbil,« siger han.

Ilyas Dogru, forbrugerøkonom, FDM Vis mere Ilyas Dogru, forbrugerøkonom, FDM

B.T. har tidligere beskrevet, hvordan benzinselskaber som OK er voldsomt udfordret af, at danskerne i stigende grad skifter diesel- og benzinbilerne ud med alternativer på el.

Og det er naturligvis i det lys, at aftalen mellem OK og Elgiganten skal ses, påpeger Ilyas Dogru.

»Denne her aftale og de andre, vi har set for nyligt, er et signal om, at benzinselskaberne er ved at vågne op,« siger han.

»Nu har de ikke længere fokus på, at kunderne skal komme forbi tankstationen. Nu er det tankstationen, der skal komme ud til kunderne, og det er nyt,« siger Ilyas Dogru.

Det er derfor, at vi nu ser aftaler mellem eludbydere og restauranter, butikker, butikscentre og mange andre.

Og der vil komme mange flere, forventer Ilyas Dogru.

»Benzinselskaberne ved også godt, at det skal være nemt at eje en elbil. Så der er nødt til at være nem adgang til opladning, uanset om du er ude og spise, ude på shopping, på stranden, går tur i skoven eller sågar er i kirke,« siger Ilyas Dogru desuden.

OK oplyser i pressemeddelelsen mandag, at selskabet forventer at have et netværk på flere end 4.000 ladepunkter i 2025.