Når de frosne fisk og skaldyr sendes ud til hele verden, vælter pengene ind den modsatte vej.

Helt præcist til hovedkontoret i den lille nordjyske by Dronninglund.

For her har selskabet Kangamiut ifølge Finans.dk præsenteret endnu et kanonregnskab.

Den familieejede virksomhed tjente i 2022 lige over 139 millioner kroner – hvilket er ny rekord og en solid fremgang på hele 67 procent i forhold til året før (der også var et rekordår).

Samtidig er omsætningen på knap 4,9 milliarder kroner den højeste nogensinde.

Ifølge Kangamiuts hjemmeside leverer selskabet mere end 100.000 ton frosne fisk og skaldyr hvert år.

Firmaet blev grundlagt i 1975 af Niels Vinther Rasmussen, og navnet Kangamiut er fra det grønlandske område, hvorfra de første fisk og skaldyr kom.

Efter Niels Vinther Rasmussens død i 2021 er den succesrige virksomhed ført videre af hans hustru og tre børn.

Set over de seneste ti år har det samlede overskud været på over en halv milliard kroner.