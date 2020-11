Det historiske valgdrama, der i disse timer udspiller sig i USA, er godt nyt for danske boligejere.

Stemmerne er endnu ikke talt op, men det har ikke forhindret præsident Donald Trump i at erklære valgsejr og annoncere, at han vil gå hele vejen til den amerikanske højesteret for at sikre sig sejren og bekæmpe ‘svindel’.

Omvendt har Joe Biden sagt, at han er optimistisk, og at han og Demokraterne er på vej mod en valgsejr.

Netop dramaet og usikkerheden om, hvornår der er klarhed over, om det bliver Biden eller Trump, der indtager det ovale kontor i Det Hvide Hus, sender renterne på danske realkreditlån ned.

Den er hjemme! Eller er den? Foto: CHIP SOMODEVILLA

»Når investorerne bliver bekymrede, søger de over mod de sikre aktiver. Investorer er nogle mærkevare-snobber. De vil gerne have de aktiver, der har den fineste rating, herunder de danske realkreditobligationer, og det sender renten ned,« forklarer boligøkonom i Nordea Lise Nytoft Bergmann.

Onsdag morgen dykkede renten og lukkede for 30-årige 1-procentlån med afdrag.

»Så hvis man går ned i banken i dag og skal have et 30-årigt lån med afdrag, ja, så er renten allerede nede i 0,5 procent. Så vi har allerede set, at den usikkerhed, der har været op til valget de seneste uger, har sat sig i lavere renter,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Og ender præsidentvalget med et langvarigt, dramatisk juridisk efterspil om, hvem der skal være USA's næste præsident, kan det sende de i forvejen rekordlave danske boligrenter endnu længere sydpå.

Lise Nytoft Bergmann, boligøkonom i Nordea. Foto: Pressefoto

»Usikkerheden er gift for investeringsmarkederne, men kan være godt for boligmarkedet i Danmark, da det kan betyde, at renterne dykker yderligere,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Det gør sandsynligvis ikke den store forskel for boligrenterne i Danmark, om det bliver Trump eller Biden, der ender med at sætte sig i det ovale kontor, vurderer Lise Nytoft Bergmann.

Begge vil stimulere den amerikanske økonomi. Biden med offentlige investeringer. Trump med skattelettelser.

»Det vil ikke få den store indflydelse på boligrenterne i Danmark, om det bliver den eller eller anden model. Der skal vi kigge meget mere på, hvordan coronaen udvikler sig i den kommende tid,« siger Lise Nytoft Bergmann.

Joe Biden er optimistisk og tror på valgsejr. Foto: ANGELA WEISS

»Hvis coronaen bider sig fast fast, kan der komme yderligere pengepolitiske lempelser fra centralbankerne i form af for eksempel en rentenedsættelse fra Den Europæiske Centralbank.«

Mikkel Høegh, boligøkonom i Jyske Bank, vurderer omvendt, at det kan få betydning for de danske boligejere, om det bliver Biden eller Trump, der ender med at trække det længste strå.

Hvis Biden vinder, forventer han, at det 30-årige 1-procentlån vil blive toneangivende, mens en valgsejr til Trump vil gøre 0,5-procentlånet til det toneangivende.

»Men man skal passe på med at overgøre det amerikanske præsidentvalgs betydning for de danske boligejere. De danske boligejere har uhyre lave renter, og det vil de blive ved med at have,« siger Mikkel Høegh.

Lise Nytoft Bergmann lægger sig på samme linje:

»Vi anbefaler ikke, at boligejerne spekulerer i den nuværende usikkerhed i forventning om, at renterne vil dykke. Der kan være andre ting, der trækker i den anden retning.«

»Så står man over for at skulle købe hus nu, så skal man underskrive papirerne, den dag man havde tænkt sig at gøre det, og lægge præsidentvalget til side. Det bør ikke være et beslutningsparameter for en boligkøber.«