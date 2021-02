De danske biografer efterspørger nu klarere og mere konkrete informationer om hvornår – og hvordan – de kan forvente at komme ud af den nuværende corona-nedlukning og byde danskerne velkommen i landets biografsale igen.

Det sker, efter biograferne i Tyskland for knap en uge siden sendte en lignende opfordring til kansler Angela Merkel.

Her fremførte biograferne tre klare opfordringer: At biograferne ikke må åbne senere end andre kulturelle institutioner, at åbningen senest skal ske til påske, og at alle biografer i hele landet skal have lov til åbne på samme tid.

I Danmark fremfører man nu stort set samme ønsker til den danske regering.

»Vi vil meget gerne have en større klarhed over, hvornår biograferne kan åbne igen, og hvor biograferne ligger henne i forhold til forløbet omkring en genåbning,« siger Lars Werge, direktør for Danske Biografer:

»Er det i første, anden, tredje eller fjerde fase? Og hvad er argumenterne for, at vi placeres i en given fase? Vi vil gerne have en mere klar melding om, at vi for eksempel kan genåbne, når smittetallene rammer et specifikt niveau eller en anden indikator.«

Danske Biografer har selv et par bud på, hvornår biograferne kan åbne.

»Vi indordner os selvfølgelig, som vi har gjort indtil nu, men vi ser meget gerne, at en genåbning sker senest til påske. Lige nu er afstandskravet til danskerne to meter. Det er for stor en afstand til, at det giver mening for biograferne at åbne. Men lige så snart, vi er nede på en meter igen, så kan vi ikke se noget, der skulle forhindre, at vi genåbner med det samme,« siger Lars Werge:

»Vi har god mulighed for at skabe afstand i vores sale, og vi har god udluftning. Vi mener, at vi bør genåbne, lige så snart der bliver åbnet op for siddende kulturbegivenheder – eksempelvis teatre eller koncerter. I princippet kan vi måske åbne før dem. Filmene er klar.«

Ifølge Lars Werge er det vigtigt, at alle landets biografer får mulighed for at åbne på samme tid.

For selvom der har været en del politisk debat om muligheden for regionale genåbninger, vil det være svært for biograferne at komme i gang efter den model.

»Det skal ske på nationalt plan, for så får vi også mulighed for at sende de store film ud. Hvis biograferne kun åbner nogle steder, vil man være tilbageholdende med at sætte de største film på plakaten.«

Biograferne har været nedlukket i store perioder siden første nedlukning i marts 2020.

Det har betydet, at biograferne fik halveret billetsalget i 2020, skriver Flatpanels.dk.