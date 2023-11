Danske Bank flytter fra deres historiske hovedsæde fra årsskiftet.

Tilbage efterlader de sig en spektakulær og yderst værdifuld kunstsamling til et noget overdådigt flyttesalg.

Det skriver TV 2 Kosmopol.

I mere end 140 år har Danske Bank haft lokaler ved Kongens Nytorv og Holmens Kanal i det indre København, men snart udskiftes de historie lokaler med et nyopført hovedsæde ved Postbyen tæt på Københavns Hovedbanegård.

Kunstsamlingen, der ikke flytter med banken, består af mere end 3000 danske kunstværker, der tæller alt fra P.S. Krøyer, Vilhelm Lundstrøm til Asger Jorn.

»Det er umuligt at spå om, hvor meget salget vil indbringe, men vi taler selvfølgelig om et stort tocifret millionbeløb,« siger Bettina Sinnet Fornitz, kunsthistoriker og ansvarlig for den enorme kunstsamling hos Danske Bank, til mediet.

De mange kunstværker bliver sat til auktion hos Auktionshuset og Bruun Rasmussen.

Overskuddet fra salget skal gå til en ny kunstsamling til de nye lokaler, ligesom Danske Bank også har doneret en del til velgørenhed.

Det nye hovedsæde ved Postbyen kommer til at bestå af to bygninger på henholdsvis fem og ni etager, 113.000 kvadratmeter, heraf 78.000 kvadratmeter kontorer, samt kælderetager med blandt andet parkeringspladser.

Ifølge bgb a.s., der er med til at opføre det spritnye domicil, kommer der til at være arbejdspladser til 4000 ansatte, ligesom ejendommen kommer til at byde på et bankmuseum, en café og en bankfilial.