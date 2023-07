Danske Bank forventer, at mindst 47.000 kunder skal modtage kompensation.

Det sker efter, at banken ulovligt har opkrævet for meget af dem i inkassosager.

Det oplyser banken torsdag aften på deres hjemmeside.



»For de omkring 174.000 konti, der indgår i den foreløbige afrapportering til den uvildige undersøger, er det vores forventning, at i alt cirka 47.000 berørte inkassokunder vil modtage kompensation som følge af fejlene i et af vores gældsinddrivelsessystemer,« skriver banken blandt andet.

»Derudover vil en række andre inkassokunder modtage kompensation som følge af fejl i det inkassosystem, der anvendes til at inddrive misligholdt gæld på vegne af Realkredit Danmark. Denne kompensation vil også blive udbetalt i løbet af andet halvår af 2023.«

I forvejen har banken nedskrevet opmod 245.000 kunders gæld til 0 kr.

De 47.000 kunder er en del af denne kundegruppe.

Banken skriver derudover, at der fortsat kan dukke flere kompensationer op. For banken mangler at gennemgå ca. 71.000 sager, hvor kundernes gæld allerede er nedskrevet til 0 kroner.

Ifølge mediet Finans, så har Finanstilsynet krævet, at en uvildig undersøger følger arbejdet med at løse problemerne med den ulovlige gældsinddrivelse.

'I en ny rapport konstaterer undersøgeren, KPMG og Poul Schmith, ifølge Danske Bank, at bankens proces med at eftergive gæld er effektiv, og at der er en tilstrækkelig styring af risici. Men banken anerkender, at den valgte model ikke dækker alle problemstillinger i sagen,' skriver mediet.