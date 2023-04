Lyt til artiklen

Med en høj inflation og stor usikkerhed i verden er det ikke ofte, at bankerne for tiden har gode prognoser for fremtiden. Men der er nu gode nyheder for danskernes privatøkonomi.

Det fremgår af en ny privatøkonomisk prognose fra Danske Bank, som er lavet på baggrund af beregninger for en modelfamilie, som består af to voksne og to børn i hus og med bil.

Her går en arketypisk familie fra et decideret økonomisk rædselsår frem mod bedre tider.

»2022 var et rædselsår for modelfamiliens privatøkonomi. I 2023 vendes tilbagegang til fremgang, ikke mindst fordi energipriserne tegner til at blive betydeligt lavere i år end sidste år. Også i en grad, så de lavere energipriser kompenserer for stigende renteudgifter,« skriver Louise Aggerstrøm Hansen, der er privatøkonom i Danske Bank, i prognosen ifølge Finans.

En anden udslagsgivende faktor er højere lønstigninger end forventet.

Danske Bank regner for deres modelfamilie med procentvise lønstigninger på 4,7 procent i år og 5 procent næste år. Og det hiver familiens samlede indkomst om måneden op med flere tusinde kroner.

Som det er blevet slået fast flere gange i forbindelse overenskomstforhandlingerne i år, så er realiteten dog stadig, at reallønnen falder, fordi prisstigninger og inflationen er høj.