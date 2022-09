Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Endnu en nedtur rammer det danske aktiemarked torsdag, og det toneangivende C25-indeks dykker godt to procent. I løbet af 2022 er det danske aktiemarked dermed igen nede med næsten 20 procent

Men det er ikke tid til at købe op med bind for øjnene endnu. Da Euroinvestor fanger Danske Banks investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen for at høre, om han mon nu overvejer at anbefale sine kunder at købe aktier, kommer det prompte svar i den anden ende af røret:

»Nej, det gør jeg eddermame ikke!«

Læs også: Lækkede dokumenter afslører: Så meget gæld sløjfer Danske Bank

Danske Bank har i et stykke tid anbefalet investorerne at drosle ned og hive noget risiko ud af porteføljerne. Og den tese holder endnu, mener Lars Skovgaard Andersen.

»Der er ikke nogen, der har været i den her situation før. Først en pandemi med nedlukninger, så massive pengepolitiske lempelser, så en krig. Vi står med et kæmpe boost i inflationen. Og der er altså noget med den her inflation, som mange i markedet måske ikke helt har forstået,« siger han.

Den manglende forståelse handler især om de spæde tegn på, at inflationen igen skulle være kontrol i USA. Mange markedsdeltagere har derfor i løbet af sommeren været optimistiske omkring muligheden for, at den amerikanske centralbank vil hæve renten mindre aggressivt.

Læs også: Finansiel efterårsstorm sænker hele Europa

»Det er ganske givet, at inflationen kommer til at falde igen. Men det, vi taler om her, er jo selve prisstigningstakten, som bliver mindre og mindre. Det betyder jo ikke, at priserne generelt vil begynde at falde. Derfor får vi ikke lige pludselig købekraften tilbage. Det kommer nok til at tage tre år eller mere at få arbejdet hele det her igennem systemet,« siger han.

Omvendt mener Danske Bank ikke, at der er grund til at hoppe helt ud af markedet – på ingen måde. Men der skal arbejdes med porteføljen.

»Vi er glade for for value og især kvalitet. Det betyder, at man skal finde de robuste virksomheder som har forretningsmodeller, der er så stærke, at de kan stå igennem en krise. De vil komme stærkere ud på den anden side, og de vil måske have mulighed for at købe nødlidende konkurrenter,« siger Lars Skovgaard Andersen.

»Vi kalder dem overleverne.«

Læs også: Derfor dykker dansk gigant

Til gengæld er det blevet markant sværere bare blindt at købe op i bestemte temaer eller sektorer.

Danske Bank er f.eks. meget begejstrede for den langsigtede megatrend, hvori man kan forudsige, at verden kommer til at skulle producere flere fødevarer. Det betyder, at det kan være en god idé at se på underleverandører til fødevareindustrien.

»En interessant sektor er gødningsindustrien. Men her skal de f.eks. holde dig langt væk fra Europa. Det er helt uinteressant at producere noget, der kræver så meget energi med de el-priser, vi ser i Europa,« forklarer han.

Situationen er derfor helt omvendt for amerikanske gødningsproducenter, der med et slag står med enorme fordele i den globale konkurrence.

Læs også: Han blev kendt for at spotte finansielle bobler. Nu ser han en ny

Læs også: Der er 'glædelige nyheder' om EU's gaslagre

Denne artikel er fra Euroinvestor.