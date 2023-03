Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Der ligger en »dårlig cocktail« bag det store fald for danske aktier mandag.

Det fortæller investeringsstrateg i Danske Bank, Lars Skovgaard Andersen.

»For det første er investorerne utroligt usikre på hvad, der skal ske med renten. Efter de gode jobtal fredag afventer de nu CPI-tallet. Investorerne er nemlig utrolig nervøse for, hvad centralbanken vil gøre. Der er derfor mange af dem som kunne have købt op i dag, som holder sig ude af markedet i dag,« siger Lars Skovgaard Andersen.

CPI-tallet er et af de inflationstal, som mange investorer holder øje med for tiden.

Læs også: Goldman Sachs forudser stor ændring efter bankkollaps

Ikke nok med at mange købere holder sig væk i dag. Investeringstrategen mener også, at de store bevægelser, har tvunget mange til at sælge.

»Volatiliteten stiger, og det tvinger en del investorer til at sælge for at overholde deres egen risiko,« siger Lars Skovgaard Andersen.

De danske aktier i C25-indekset falder samlet med 2,4 pct. mandag formiddag.

Lars Skovgaard Andersen vurderer, at dagens aktiehandel er blevet ramt af en dårlig cocktail.

»Oveni disse to faktorer kommer så hele sagen med Silicon Valley Bank, og samtidig får det shortere til at lugte blod. Der er simpelthen nogen, der mener, at de kan få det længere ned ovenpå dette,« siger Lars Skovgaard Andersen.

Læs også: Køber del af krakket bank for 1 pund

Silicon Valley Bank krakkede fredag, og det sendte store rystelser gennem aktiemarkedet.

Særligt en sektor er blevet hårdt ramt, forklarer investeringsstrategen.

»Kombinationen af alle disse ting, sætter især bank og finansaktierne under pres. Indtil den næste bank melder ud, at man er problemer, er der nogle investorer, som bare skyder først og spørger bagefter,« siger Lars Skovgaard Andersen.

Læs også: Tusindevis af danskere kan undgå dobbeltskat

Han fortæller, at den risiko, som man løber i dag, giver rabatter i mandagens aktiehandel.

»De investorer, som ønsker at investere i dag, vil belønnes for den risiko, man tager på sig,«Lars Skovgaard Andersen.

Investeringsstrategen understreger dog, at hvis man kigger langsigtet skal man ignorere dagens fald. Han mener, at det fortsat er langt bedre at være i markedet end ikke at være det.

Læs også: C25 i markant fald – alt i rødt

Læs også: Kendt investor: Flere banker vil bukke under

Denne artikel er skrevet af Euroinvestor.