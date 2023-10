Du bør samle op i en række aktier, som er faldet tilbage siden juli, hvor det globale aktiemarked toppede.

Det er essensen af en ny analyse fra Danske Bank. Her anbefaler man kunderne at rykke rundt på, hvor meget de forskellige slags aktier fylder i ens portefølje.

Visse aktier bør fylde mere end andre, lyder det fra senior investeringsstrateg, Lars Skovgaard Andersen.

»Du bør købe op i teknologiaktierne og lade dem fylde mere i porteføljen end ellers,« udtaler han.

Det bunder blandt andet i, at Danske Bank tror, at renterne har toppet. Banken forventer en såkaldt »blød landing« og ikke en recession.

Det spiller en rolle, fordi bankens forventninger til økonomierne fungerer som rettesnor for bankens bud på hvilke sektorer, der vil klare sig godt og skidt.

Det er eksempelvis derfor, at banken forventer, at de defensive sektorer vil underperforme i forhold til mere de mere cykliske sektorer.

»Derfor har vi både forsyning og sundhed på undervægt. Vi holder selvsagt øje med stabilt forbrug men vurdere at den har været presset for meget på kort sigt,« forklarer strategen.

De stigende renter og frygten for recession har imidlertid sendt en række it-aktier for langt ned, vurderer han.

»Der er noget inden for it, der er faldet for meget. Når vi ser på aktier inden for den del af aktiemarkedet, så kan vi se nogle spændende købsmulighed,« udtaler Lars Skovgaard Andersen.

Banken har derfor nu en overvægt-anbefaling på it-sektoren.

Det er en del af aktiemarkedet, hvor vi finder selskaber inden for datasikkerhed, automatisering samt selskaberne med de store sprogmodeller - herunder ChatGPT og Bard.

Her finder man selskaber som Microsoft, Amazon, Alphabet, Salesforce, Meta Platforms, Broadcom, Nvidia, Palo Alto, Fortinet og Check Point Software

Det er atypisk, at banken melder det her ud, inden regnskaberne er tikket ind, erkender Lars Skovgaard Andersen.

»Vi mener, at der er nogle spændende kvalitetsselskaber, der er blevet for billige. Vi synes, at de er så billige, at man skal overveje at købe op nu inden regnskaberne. Risikoen er større, men aktierne er omvendt også billigere, udtaler han.

»Hvis vi ser ind i en verden, hvor renterne forbliver højt i et stykke tid, så gælder det om at fokusere på selskaber, der kan genere deres egen vækst,« udtaler han.

Danske Bank ser omvendt mindre kurspotentiale inden for sundhedssektoren. Banken har nu en undervægt-anbefaling på den del af aktiemarkedet.

Det springer måske i øjnene, fordi kendte børsnavne som Novo Nordisk og Eli Lilly er braget op i 2023.

»Sundhedsaktierne er meget mere end Novo Nordisk,« påpeger Lars Skovgaard Andersen og fortsætter:

»Danskerne har rigtig mange sundhedsaktier. Det gør, at danskere er sårbare, fordi vi har en forkærlighed for den slags aktier.«

»Det er tid til at stoppe op. Vi beder alle om at overveje deres aktier. Det går rigtig godt for udvalgte dele af de her aktier, men det er ikke alle, der har det godt,« udtaler Lars Skovgaard Andersen.

For ikke at blive for eksponeret mod rentefølsomme aktier, mener banken, at man som investor bør fokusere på teknologiaktierne frem for sundhedsaktierne.

»Det er ikke fordi, at vi ikke kan lide sundhed. Vi har groft sagt bare for mange af dem. Vi anbefaler, at man flytter nogle af pengene over i andre sektorer for at ikke at blive for sårbare,« udtaler han og fortsætter:

»Vi tror ikke, at sundhedsaktier generelt kommer til at outperforme, altså stikke af den kommende tid.«