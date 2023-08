Danske Bank har indtil videre haft holdningen 'hold'.

Men situationen på aktiemarkedet har ændret sig og nu nedjusterer den danske bank og opfordrer til, at man i stedet sælger sine Mærsk-aktier.

Det skriver Marketwire.

Kursmålet er sat ned til 11.500 kroner fra 12.000 kroner, hvilket er 11 pct. lavere i forhold til den nuværende pris per aktie.

Banken skriver, at det er meget muligt, at Mærsks største forretningsområde, Ocean, vil opleve et driftsresultat tab i fjerde kvartal, og at det vil fortsætte i 2024.

Det skyldes blandt andet, at Mærsk får leveret nye skibe i udgangen af året, som vil øge kapaciteten.

Fragtraterne risikerer derfor at blive presset yderligere ned.

Danske Bank er dog ikke de eneste, som nedjusterer forventningerne.

Sammen med norske DNB, er de to banker de eneste finanshuse, der har ændret deres anbefaling for Mærsk. DNB har ligeledes sat anbefalingen ned til 'sælg' mod før 'hold'.

Mærsk B-aktien falder 1,2 pct. mandag til 12.700 kr. efter et fald på 4,9 pct. fredag.