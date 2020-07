Danmark er i disse dage overrendt af danske turister, og det sætter sit tydelige præg på forskellige turistattraktioner og steder, der tilbyder oplevelser for hele familien. Det går ikke stille for sig.

For nogle uger siden var det Knuthenborg Safaripark, der blev savet midt over af vrede gæster på grund af lange bilkøer og en overfyldt safaripark, og nu er det så Egeskov Slot på Fyn, der får danskernes vrede at mærke.

De seneste uger er det ganske enkelt væltet ind med danske turister på Egeskov Slot, og med dem er fulgt en masse brok og klager over alt mellem himmel og jord.

De seneste dage er Egeskov Slots Facebook-side og Trustpilot-profil blevet bestormet af sure gæster.

'Der bliver simpelthen lukket for mange gæster ind. I forhold til corona er det fuldstændig uforsvarligt – synes faktisk ikke, I kan være det bekendt,' lyder det i en enstjernet anmeldelse fra Nina Lind på Trustpilot.

Anklagen om alt for mange mennesker og for dårlige tiltag for at dæmme op for coronavirus går igen hos rigtig mange på både Facebook og Trustpilot.

Også lange ventetider fylder meget i kommentarsporet:

'Stod i kø i 45 minutter for at købe to sandwich,' skriver Laila Pedersen, og Thomas Skov beskriver, hvordan der var 'propfyldt', da han var på besøg:

'Vi valgte at springe slottet over, da der var kø på op til en time for at komme ind. Jeg forstår heller ikke konceptet med 'halv pris'. Det vil være bedre med dobbelt pris og så kun lukke halvt så mange ind,' skriver han.

B.T. har været i kontakt med to gæster, der har været på Egeskov Slot de seneste dage, og de beskriver – ligesom flere andre – at der var så stuvende fuldt af mennesker, at der var lang kø til stort set alt: spisesteder, slottet, toiletter.

Hos Egeskov Slot erkender man, at der har været pres på de seneste uger.

»Vi tager den her kritik meget alvorlig og læser selvfølgelig også alle de kommentarer. Vi justerer hele tiden for at give en god oplevelse. Vi har sat ekstra toiletter ind, bygget ekstra håndvaske, hængt flere informationsskilte op og en masse andre tiltag,« siger Henrik Neelmeyer, direktør for Egeskov Slot.

Han forklarer, at de danske turisters måde at være turister på – og de mange sikkerhedsforanstaltninger på grund af covid-19 – har betydet, at der er meget at se til.

»De danske turister opfører sig meget anderledes end dem, vi er vant til. Danskerne kommer også på andre tidspunkter, så selv om vi har meget plads, har vi måttet justere hele tiden. Det er ret uforudsigeligt,« forklarer Henrik Neelmeyer og uddyber:

»I forhold til kø ind til slottet, så er der nogle covid-19-regler, der gør, at der kun må være 300 ad gangen. Det skaber noget kø. Og når alle så vil spise samtidig mellem klokken 12 og 13, så giver det nogle knudepunkter. Jeg kan godt forstå, man kan blive frustreret, men vi er nødt til at overholde nogle regler i forhold til covid-19.«

Han understreger, at der er 'masser af plads' på Egeskov Slot, og at de generelt har en høj tilfredshedsscore på trods af de mange gæster denne sommer:

»Men vi har da oplevet nogle stykker, som er blevet sure og har forladt stedet i frustration. Men generelt siger langt de fleste: 'Vi er på ferie, vi har masser af tid.' Og hvis man er lidt tålmodig, så kommer alle til,« siger Henrik Neelmeyer.