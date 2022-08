Lyt til artiklen

Den norske regering har meldt ud, at man vil begrænse landets eleksport, hvis niveauet i vandmagasinerne kommer under det normale.

Men det har den danske afdelingsdirektør Johannes Bruun i Energinet ikke meget til overs for, og han kalder det for et bluf.

Det skriver norske Børsen.

Johannes Bruun tror ikke, at Norge vil gøre noget ud af truslen om at stoppe eksporten af el. Han tror ikke at reguleringerne, som Norge er omfattet af, vil tillade det. Han tror også, at det vil skabe for mange negative reaktioner fra mange norske og nordiske aktører.

Og hvis det sker alligevel, så vil det få konsekvenser for danskerne.

»Vores udenlandske forbindelser med Norge, Sverige, Tyskland, Holland og snart Storbritannien er afgørende for at sikre forsyningssikkerheden. Vi tror på, at internationale markeder sikrer forsyningssikkerheden på en samfundsøkonomisk effektiv måde. Hvis Norge stopper med at eksportere til Danmark, bliver vores forsyningssikkerhed reduceret,« siger Bruun og fortsætter:

Energinet.dk's domicil i Fredericia. Energinet.dk er transmissionsansvarlig for el og naturgas i Danmark. Foto: CLAUS FISKER Vis mere Energinet.dk's domicil i Fredericia. Energinet.dk er transmissionsansvarlig for el og naturgas i Danmark. Foto: CLAUS FISKER

»Særligt frustrerende er det, når man tænker på, at kablerne mellem Danmark og Norge betales af elkunderne i begge lande. Vi kan dermed ende i en situation, hvor en ensidig norsk beslutning om at stoppe eksporten – gennem kabler, der er betalt af danske elkunder – forringer forsyningssikkerheden i Danmark. Jeg tror, ​​at alle kan forstå, at det vil være utilfredsstillende.«

Energinet offentliggjorde fredag ​​en fælles pressemeddelelse sammen med søsterselskaberne Fingrid og Svenska kraftnät, hvor de kraftigt opfordrede Norge til at genoverveje sin holdning til begrænsning af eleksporten.

»Selvom vi, transmissionssystemoperatørerne fra Finland, Sverige og Danmark, forstår behovet for at sikre forsyningssikkerheden, er vi samtidig dybt bekymrede over, at den foreslåede kapacitetsreduktion ser ud til at se bort fra fordelene ved at holde grænserne åbne og tilsyneladende ikke erkender, at det er gennem et velfungerende marked, at elforsyningssikkerheden sikres på den mest effektive måde.«

»De nordiske lande har været på forkant med at udvikle det europæiske marked for elektricitet, og de nordiske lande har i lighed med alle de andre europæiske lande høstet betydelige samfundsøkonomiske velfærdsgevinster ved at tillade elektricitet at blive produceret, transmitteret og forbrugt på tværs af grænserne af det sammenkoblede europæiske marked på den mest effektive måde.«