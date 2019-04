Danske Jesper Højer har de seneste to år været global koncernchef for en af verdens absolut største discountkæder - tyske Lidl.

Men nu er det slut. Den 40-årige komet har i dag opsagt sin stilling, fordi han vil bruge mere tid med sin familie.

Det skriver Finans.dk.

Jesper Højer skal have afleveret sin opsigelse i Lidl's tyske hovedsæde i Stuttgart tirsdag eftermiddag.

Lidl's danske kommunikationschef Morten Vestberg bekræfter overfor Finans.dk, at Jesper Højer fratræder dags dato - og at det er ham selv, der har valgt at trække stikket.

I en meddelelse om opsigelsen udtaler Jesper Højer:

»Beslutningen om at opsige min stilling var ikke let for mig, men det er på tide til i højere grad at få mit familieliv til at passe sammen med min professionelle fremtid,« skriver Finans.dk.

Jesper Højer har været i Lidl-koncernen siden 2003. I 2015 blev han medlem af direktionen i Lidl, og i 2017 fik han så jobbet som administrerende direktør.