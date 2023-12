Aktien hos Parken Sport & Entertainment, der ejer fodboldklubben FC København, banker op onsdag morgen.

PSE-aktien stiger med 11,8 pct. kort efter at markedet er åbnet onsdag.

Det sker efter at FC København tirsdag aften gik videre fra gruppespillet i Champions League. Som et resultat af dette, var Parken Sport & Entertainment ude med en opjustering af forventninger til årets resultat.

Parken regner nu med en omsætning på 1625-1650 mio. kr. og et resultat før skat på 430-445 mio. kr. Tilbage i november i forbindelse med regnskabet for tredje kvartal lød prognosen på samlede indtægter på 1500-1550 mio. kr. og et resultat før skat på 350-375 mio. kr.

Det seneste år er PSE-aktien steget med 94 pct.