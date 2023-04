Lyt til artiklen

Det har været et af Danmarks helt store spilplatforme.

Men tiderne er skiftet, og den danske spilvirksomhed Moviestar Planet har problemer. Så store problemer, at man skal i gennem en større fyringsrunde.

Det skriver selskabets stifter og topchef Claus Lykke Jensen på LinkedIn.

Topchefen for Moviestar Planet, der er et slags socialt medie for børn, oplyser ikke, hvor mange der er tale om, men Claus Lykke Jensen begræder situationen.

»Verden forandrer sig, og på grund af det økonomiske klima og det faktum, at vi ikke har haft held til at lande en investeringer, så har jeg måtte præsentere en restruktureringsplan, der skal sikre virksomhedens finansielle stabilitet. Desværre betyder det også en signifikant reduktion i antallet af medarbejdere,« skriver Claus Lykke Jensen i opslaget på LinkedIn.

Og de berørte i fyringsrunden er blandt andet frontend-programmører, backend-programmører, DevOps, grafikere, UI-designere, spildesignere, QA, marketing, analytikere, kundesupport, producenter og ledere.

I et interview fra 2016 i Computerworld fremgik det, at virksomheden dengang havde mere end 10 millioner aktive brugere, et overskud på 11 millioner kroner og 150 ansatte.

Ifølge samme medie havde den danske virksomhed i det seneste regnskab et overskud på 6,3 millioner kroner, men selskabets bruttofortjeneste er over de seneste tre år blevet mere end halveret.

Det betyder, at man er gået fra en bruttofortjeneste på 59 millioner kroner, til nu at være nede på 22 millioner kroner.