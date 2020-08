Når godt 9 ud af 10 danskere i slutningen af hver måned automatisk betaler en bunke regninger via Betalingsservice, er det et system fra 1960’erne, der står og arbejder.

For hver regning, systemet trækker, betaler du typisk 9,75 kroner i gebyr. Knap halvdelen af det beløb går direkte til firmaet Nets, som i går endegyldigt solgte dele af sin forretning til Mastercard for 21 milliarder kroner. Inkluderet i det salg var det it-system, som trækker penge – og gebyrer – fra dine konti hver måned.

Handlen har været undervejs siden 2019 og blev mandag godkendt af EU-Kommissionen.

Mastercard har købt en vaskeægte pengemaskine på dansk grund, og du er med til at levere guldet til den maskine.

Foto: Claus Fisker Vis mere Foto: Claus Fisker

»Nets har tjent styrtende på Betalingsservice gennem mange år. Sådan et system er dyrt at etablere, men når det så kører, er det stort set omkostningsfrit at drive,« forklarer Jan Damsgaard, professor ved CBS:

»Så når Nets er blevet ved med at tage 4,32 kroner pr. betaling gennem alle de her år, har de virkelig tjent mange penge.«

Der er dog en god grund til, at Nets har solgt pengemaskinen fra netop nu.

Det hænger sammen med en udvikling, der kan blive gavnlig for din pengepung.

Mastercard overtager dele af Nets - blandt andet Betalingsservice. Foto: Thomas White Vis mere Mastercard overtager dele af Nets - blandt andet Betalingsservice. Foto: Thomas White

»Sidste år kom der et direktiv fra EU, som skal gøre det billigere for EU-borgere at betale regninger. Det betyder, at du kan få trukket dine regninger direkte fra din bankkonto i stedet for betalingskort eller Betalingsservice. Den service skal bankerne stille til rådighed, og de må ikke tage penge for det,« forklarer Jan Damsgaard:

»Problemet er lige nu, at der ikke er mange forretninger, der tilbyder deres kunder den her betalingsmulighed. Men bankoverførslerne er en model, som på sigt vil blive udbredt og betyde, at danskerne ikke skal betale gebyrer for at betale regninger. Og derfor kan Nets se, at Betalingsservice på sigt ikke er lige så profitabel.«

Men hvorfor i alverden køber Mastercard en betalingsløsning, som ser ud til at være på vej ud?

»Selv om det her system er velkendt i Danmark, er der mange store lande i EU, hvor man fortsat ofte betaler med check og kontanter. I de lande vil man se Betalingsservice og tænke: ‘Wow, det var smart’. For Mastercard er det her en mulighed for at bringe den her revolution, vi danskerne har haft med Betalingsservice, til alle de lande,« siger Jan Damsgaard:

Hvad er et betalingsgebyr - og hvor meget har Nets tjent på det? Det koster typisk 9,75 kroner i gebyr at betale en regning via Betalingsservice. Af det beløb går 4,32 kroner til Nets, der driver Betalingsservice (det gør Mastercard fremover), og de sidste 5,43 kroner går til firmaet, du betaler til, og banken tager også en andel. Det er mange år siden, Nets har lagt frem, hvor mange BS-betalinger, de trækker, men sidst, tallet var fremme, var 277 millioner transaktioner om året. Det svarer til, at Nets har omsat for knap 1,2 milliarder i rene betalingsgebyrer alene. Det tal er med stor sandsynlighed større i dag. For en enkelt husstand, der betaler fem regninger via Betalingsservice om måneden, er det en årlig udgift på 585 kroner om året i gebyrer til betalinger.

»Så Mastercard har med Betalingsservice købt et system, som er forædlet gennem mange år, og som man har luget alle fejl og svagheder ud af. Selv om de ikke vil tage lige så højt et gebyr i andre lande, kan de tjene mange penge på at gøre det samme, som Nets har gjort i Danmark, og de vil nok også tjene en del penge de næste 10-15 år i Danmark også.«

Hvilken betydning får det her salg helt konkret for danskerne lige nu og her?

»Mastercard vil ikke hæve priserne for gebyrer, men gebyrerne vil nok heller ikke blive mindre,« siger Jan Damsgaard:

»Så Mastercard kommer til at tjene en masse penge på danskerne, ligesom Nets har gjort det, indtil danskerne selv begynder at benytte de her gratis muligheder for at betale regninger digitalt.«