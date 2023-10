De laver aluminiums rullebetræk og tilbehør til pickup trucks.

Og nu er danske Mountain Top Industries blevet solgt videre, hvilket betyder at ægteparret Marie-Louise og Lars Bjerg har sluppet tøjlerne.

Det skriver Finans efter parterne har publiceret en pressemeddelelse.

Kapitalfonden Axcel købte sig ind i virksomheden tilbage i 2017 og har sammen med ægteparret solgt hver deres andel i virksomheden.

Det er endnu uvist, hvor meget køberen – amerikanske Real Truck – har måttet betale for at overtage hele forretningen.

Ifølge Finans blev Marie-Louise og Lars Bjerg milliardærer på salget af cirka 75 procent af Mountain Top Industries til kapitalfonden i 2017.

Mountain Top Industries blev stiftet af Lars Bjergs far, men overtaget af sønnen i 1994 og har i en del år leveret dele til bilgiganterne Ford, Volkswagen og Mercedes.

»Jeg er meget tilfreds med, at vi har opnået vores mål om at transformere den her virksomhed fra en regional spiller til en ledende global leverandør,« skriver Christopher Müller, partner i Axcel, i pressemeddelelsen.

Mountain Top Industries har i dag 350 ansatte.