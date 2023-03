Lyt til artiklen

Danmarks største møbelproducent lukker en fabrik og fyrer 55 medarbejdere.

Det skriver Midtjyllands Avis.

Det drejer sig om Tvilum-koncernen, som lukker sin ene af to fabrikker i Kjellerup i det midtjyske.

Det er kun få måneder siden, at 42 ansatte på fabrikken fik en fyreseddel.

Nu sker det samme for de resterende 55 medarbejdere.

Direktør Kjeld Nielsen fortæller til Midtjyllands Avis, at lukningen skyldes flere uheldige faktorer på markedet:

Stigende priser på råvarer har fået efterspørgslen til at falde.

Derudover er virksomheden ramt af Brexit og en deraf tilbagegang på det britiske marked.

For blot fem år siden, var Tvilum gennem en konkurs efter et stort underskud.

Ifølge Finans.dk lykkedes det dog at genetablere virksomheden, og i 2019, 2020 og 2021 omsatte virksomheden for over en milliard kroner hvert år.

Møbelgiganten skriver selv på sin hjemmeside, at man er en af verdens førende producenter af plademøbler.

Tvilum har endnu ikke aflagt regnskab for 2022.