Mens der bliver shoppet løs landet over, og pengene vælter ind i både netbutikker og almindelige forretninger, står kasseapparatet helt stille hos Mads Nørgaard.

I stedet for at sælge sit kendte stribede design holder han og personalet status i dag.

Det skyldes, at den kendte modekonge ikke ønsker at være en del af Black Friday, der igen i år har fået danskere til at gå på tilbudsjagt døgnet igennem.

»Jeg elsker at sælge varer og holder selv udsalg. Det, jeg har noget imod, er tonelejet og den skingre stemme, som jeg synes det hele foregår med. Det er, som om vi mangler noget, og som om vi i den vestlige verden skal skynde os,« siger Mads Nørgaard og fortsætter:

Hvad synes du om Black Friday?

»Men vi har så rigeligt. Hvis alle tøjbutikker lukkede ned i dag, ville vi alle have tøj til de næste fem, seks år.«

Derfor møder hans kunder i dag en hjemmeside, der er lukket helt ned. Kun en klar besked står tilbage til de shoppelystne.

'Black Friday er i mine øjne et skingert arrangement, der i et opskruet toneleje trækker verden i den forkerte retning. Vi holder selv udsalg indimellem og elsker at sælge varer – men Black Friday er disrespektfuld over for både kunderne, varerne og naturen.'

'Verden har brug for det stik modsatte af Black Friday, nemlig mere omtanke og flere bæredygtige løsninger. Derfor ønsker vi ikke at være en del af Black Friday, heller ikke i år,' står der.

Denne besked er det eneste, der møder de handlende, der klikker sig ind på Mads Nørgaards hjemmeside. Screendump Vis mere Denne besked er det eneste, der møder de handlende, der klikker sig ind på Mads Nørgaards hjemmeside. Screendump

Mads Nørgaard understreger dog, at hans demonstrativt lukkede hjemmeside ikke er en kritik af dem, der i dag svinger dankortet en ekstra gang.

Der er måske nogle, der køber ind på Black Friday for at få pengene til at række længere - hvad tænker du om det?

»Det har jeg al mulig respekt for. Jeg skælder ikke ud på dem, der køber ind. Folk må gøre, som de har lyst til. Jeg anerkender, at man kan gøre et scoop og et godt køb i dag.«

»Men verden trænger til mere langsomhed, mere omtanke og bæredygtige løsninger. Det kan godt være, at man synes, at mine argumenter er lidt langhårede, men det er man velkommen til at synes.«

Mads Nørgaard fotograferet forud for modeugen, i hans kontor på Strøget. Foto: Simon Læssøe Vis mere Mads Nørgaard fotograferet forud for modeugen, i hans kontor på Strøget. Foto: Simon Læssøe

Det er tredje gang i træk, at Mads Nørgaard holder lukket på Black Friday.