De sagde ellers, at de ville fuldstændig forlade Rusland og dets aktiver.

Men nu er fynske Dinex fuldstændig vendt på en tallerken og fastholder et såkaldt »passivt ejerskab« af den russiske forretning.

Det skriver Finans, der har været en tur i danske Dinex regnskaber.

Dinex, der blandt andet producerer udstødningssystemer til lastbiler, skriver i regnskabet, at det ikke har været nogen nem beslutning.

»Selvom det bestemt er en svær beslutning at træffe både etisk og kommercielt er vi sikre på, at et passivt ejerskab er det rigtige at gøre.«

»Vi respekterer, at det for nogle kan virke som en kontroversiel og upopulær beslutning, men vi har evalueret de etiske og kommercielle konsekvenser af alle tænkelige strategier.«

Og med et passivt ejerskab forklarer Dinex, at man fra virksomhedens side har stoppet alle nye investeringer i Rusland.

Samtidig har virksomheden stoppet alle sine udviklingsprojekter med russiske kunder. Desuden vil den fordømme det russiske regime.

Dinex vil også forsøge at drive forretning i Rusland på en måde, der kommer regimet til så lidt gavn som muligt.

Det fremgår ikke, hvordan det vil ske.

I 2018 købte den fynske forretningsmand og milliardær Niels Thorborg halvdelen af Dinex, og i dag er han bestyrelsesformand.

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan Dinex tilbage i marts og april 2022 leverede reservedele til det russiske firma Kamaz, som siden er kommet på EU’s sanktionsliste.

Dinex omsatte sidste år for 2,2 milliarder kroner og landede et resultat for året på 84,2 millioner kroner.