For godt en uge siden skete der pludselig en række bevægelser i CVR-registeret, som kan blive en interessant udvikling på det danske marked for fastfood.

Den internationale gigant Kentucky Fried Chicken, som har knap 21.000 restauranter på verdensplan, fik ny medejer i Danmark. Det var ikke nogen hvem som helst, der købte sig ind.

Det var kebab-kongen Mustafa Sahin, som fredag den 25. oktober pludselig blev opført som ejer af 49 procent af firmaet Isken ApS, fremgår det af CVR-registeret.

Det er det firma, som i dag driver de 10 Kentucky Fried Chicken-restaurater, som ligger rundt omkring i Danmark.

Og det er en driftig herre, KFC fik ind i sin danske ejerkreds.

Mustafa Sahin har på fem år scoret et plus på godt 100 millioner kroner sammen med sin partner, Yusuf Kavur, i det Skovlunde-baserede firma King Food ApS, hvor de sælger kød.

Her er det især salget af kebab til både supermarkeder og shawarmabarer, som skæpper solidt i kassen.

Det skriver Finans.dk, som var det første medie til at notere sig det nye medejerskab af Kentucky Fried Chicken i Danmark.

KFC i Danmark har fået ny medarbejder. Det er kebabkongen Mustafa Sahin, som har købt sig ind. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER Vis mere KFC i Danmark har fået ny medarbejder. Det er kebabkongen Mustafa Sahin, som har købt sig ind. Foto: JEAN-FRANCOIS MONIER

Men hvad betyder det så, at kebab-kongen Mustafa Sahin har meldt sig ind under fanerne hos en af verdens allerstørste fastfoodkæder?

Sidste år fremlagde KFC i Danmark en vision for at øge antallet af restauranter til 25 og øge omsætningen fra 60 millioner kroner om året til en halv milliard.

Er det den vision, Mustafa Sahin skal være motor på?

Eller er der tale om et opkøb, som skal bidrage til at polstre KFC i Danmark økonomisk?

Svaret blafrer lige nu i vinden.

Efter opkøbet har der været total tavshed fra alle involverede parter.

B.T. har gennem halvandet døgn forsøgt at få Mustafa Sahin i tale for at spørge ind til hans planer for Kentucky Fried Chicken i Danmark.

Efter et par telefonopkald lykkedes det onsdag B.T. at få kebabkongens mailadresse gennem en medarbejder hos King Food ApS.

Mustafa Sahin har dog ikke svaret på B.T.’s mail – ligesom mediet Finans heller ikke er lykkedes med at få ham i tale om det nye medejerskab.

Også hos direktøren for Isken ApS, der altså driver KFC i Danmark, Bjartmar Trastarson, er der total tavshed.

B.T. har forsøgt at ringe og skrive til ham – men intet svar.

Kentucky Fried Chicken har aldrig rigtigt fået etableret et stort antal restauranter i Danmark på samme måde som eksempelvis Burger King og McDonald’s.

Internationalt er Kentucky Fried Chicken dog en enorm kæde med knap 21.000 restauranter på verdensplan og en omsætning på hundreder af milliarder af kroner om året.

Kæden er den fjerdestørste fastfoodkæde i verden.

Kun Starbucks, McDonald’s og Subway er større.

Om Mustafa Sahins indtog i den danske gren af KFC sker som forsøg på at booste KFC’s butiksantal i Danmark, står lige nu hen i det uvisse.