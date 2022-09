Lyt til artiklen

Hele 39 procent.

Så meget er omsætningen i seneste regnskab steget med i koncernen bag Søtrene Grene.

Det svarer til en stigning på 1,7 milliarder kroner, siden coronapandemien lagde en heftig dæmper på detailhandlen.

I ledelsen er der naturligvis glæde at spore, hvor administrerende direktør og medejer Mikkel Grene til finans.dk kalder det »historisk godt«.

Men med de store finansielle udfordringer lige nu, herunder den bragende høje inflation, så bliver næste regnskab næppe så godt.

Søstrene Grene vil nemlig så vidt muligt holde priserne i samme niveau, selvom det bliver dyrere.

»Vi vil ikke lade vores varer i butikker samt webshops stige så meget over for forbrugerne, som de gør hos leverandører over for os. Størstedelen af prisstigningerne absorberer vi selv, og det vil påvirke vores bundlinje markant. Vi har råd til det med det nye resultat og forsøger dermed både at give vores kunder en håndsrækning og vinde større markedsandele,« siger Mikkel Grene til finans.dk.

Søstrene Grene har omkring 250 butikker i 15 lande, der enten drives af koncernen eller af lokale franchisetagere.