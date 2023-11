Netcompany-aktien sendes markant ned fra morgenstunden torsdag.

Kort efter at handlen er startet falder aktien med 9 pct.

Dagens fald bringer Netcompany-aktien tilbage i nogenlunde samme niveau, som aktien blev børsnoteret i i juli 2018.

Det sker efter at Netcompany har præsenteret sit regnskab for tredje kvartal 2023. Det kan du læse mere om her.

