Der er gang i den hos Norlys.

I maj meldte energikoncernen ud, at de havde opkøbt Telia. I begyndelsen af juni kom nyheden om lanceringen af den appbaserede streamingtjeneste Norlys Play. Og nu hvor måneden går på hæld, kommer endnu en nyhed.

En nyhed, som er et skridt i retningen af Norlys’ ambition om at blive landsdækkende.

Fra torsdag 29. juni kan Nordlys nemlig sælge tv og internet til de mere end 500.000 husstande, som er koblet på Fibias fibernet, oplyser selskabet i en pressemeddelelse.

»Det har længe været en vigtig strategisk retning i Norlys at være landsdækkende på tv og på internet. For tre uger siden blev vi landsdækkende på tv, og det her er det helt store skridt for internet,« siger direktør for Norlys’ digitale forretning Sune Nabe Frederiksen til B.T.

Helt konkret betyder aftalen med Fibia, at Norlys kan sælge tv og internet i de områder på Sjælland, Lolland, Falster og Jylland, hvor Fibia har gravet kabler ned.

Nogle af de større byer på Fibias sjællandske net tæller blandt andet Køge, Roskilde, Slagelse og Holbæk, mens det i Jylland blandt andet er Aarhus, Horsens, Hedensted og Grenaa.

Hvilken betydning får aftalen for jeres kunder?

»Det betyder, at man kan tage sine produkter med i stedet for at opsige dem og tegne nye abonnementer, hvis man flytter,« siger Sune Nabe Frederiksen:

»Og så giver det os mulighed for at være relevante for flere danskere og kunne få flere kunder.«

Aftalen kommer ikke til at medføre prisstigninger, slår Sune Nabe Frederiksen fast.

Analytiker og indehaver af Strand Consult A/S, John Strand, vurderer, at Norlys’ aftale med Fibia ikke vil presse priserne ned.

»Det er ikke noget, som kommer til at skærpe priserne,« siger han

»Generelt kan man sige, at bredbåndspriserne er på vej op, fordi myndighederne har givet elskaberne lov til at hæve priserne markant for lidt over et år siden.«

Aftalen betyder mere for Norlys, end den gør for deres kunder, lyder vurderingen fra John Strand.

»De er landsdækkende mobiloperatører, og hvis de skal konkurrere med YouSee, er de nødt til at være landsdækkende på det hele, når de overtager Telia,« siger han og tilføjer:

»De fleste af Telias kunder har en bredbåndsforbindelse, og hvis du ikke kan levere en bredbåndsforbindelse til Telias kunder, så tvinger man dem til at bruge en anden leverandør og være utro.«

B.T. har ikke kunnet få oplyst hvad priserne bliver, for de kunder der gennem Norlys, nu får adgang til Fibias net.

Nordlys oplyser, at der vil komme kampagner i blandt andet Aarhus.