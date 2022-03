Jysk har lukket alle sine butikker i Rusland, pumpegiganten Grundfos har stoppet produktionen i Rusland, Lego har stoppet sendingerne af klodser til Rusland, og vinduesproducenten Velux har lukket helt ned og sendt sine russiske medarbejdere hjem.

Stribevis af danske topvirksomheder har vendt Putins Rusland ryggen.

Men den danske skokoncern Ecco, der for to år siden foretog en milliardinvestering i Rusland med overtagelsen af 250 butikker, bliver hos den krigsførende Putin.

Det skriver Finans.dk, som har fået et interview med Eccos administrerende direktør, Panos Mytaros.

»Det er bestemt en meget svær situation, som vi alle står i med den frygtelige krig i Ukraine. En invasion, som vi tager klart afstand fra. Omvendt har vi som virksomhed brugt tid på grundigt at overveje og analysere, hvad vi skal. Det har efter lange diskussioner ført til, at vi kører videre i Rusland for nærværende. Vi lader ikke vores mere end 1.800 ansatte og deres familier i stikken,« siger Panos Mytaros.

Han fortæller, at han er helt bevidst om, at beslutningen vil blive mødt med kritik fra forbrugere og meningsdannere, men understreger, at beslutningen er truffet med fuld opbakning fra bestyrelsen og ejerfamilien.

Panos Mytaros pointerer, at Ecco ikke ønsker at agere politisk, og at Ecco vil blive nationaliseret i Rusland, hvis Ecco trækker sig ud af landet.

Det fremgår ikke af Finans.dks artikel, om Panos Mytaros har fået det vigtige spørgsmål: Er det ikke også et politisk statement at blive?

Hvad betyder Eccos beslutning om at blive i Rusland for sit indtryk af Ecco?

Branding- og strategiekspert Martin Roll fastslår over for Finans.dk, at det kommer til at give ridser i lakken på Eccos polerede image at blive i Rusland, mens andre danske topvirksomheder har taget entydig afstand fra Rusland og trukket sig ud af landet.

Det gælder blandt andre modetøjskoncernen Bestseller, der er ejet af Danmarks rigeste mand Anders Holch Povlsen.

Bestseller har stoppet al samhandel med Rusland.

Bestsellermilliardæren har desuden selv doneret 100 millioner kroner til nødhjælpsarbejde i Ukraine og har givet sine medarbejdere mulighed for at få fri med løn, hvis de ønsker at deltage i nødhjælpsarbejdet.