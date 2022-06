Lyt til artiklen

30-årige Tore Bonnerup fra Hørning i Midtjylland var torsdag ved at gøre sig klar til en herretur til Samsø med sin far og bror i denne weekend, da der tikkede en mail ind fra det kommunalt ejede Samsø Rederi.

Tore Bonnerup havde for længst købt og betalt færgebilletten, men pludselig krævede Samsø Rederi en ekstrabetaling på 10 procent.

»Da brændstofpriserne globalt er steget meget, betyder det, at Samsø Rederi ser sig nødsaget til at hæve vores priser med 10 procent i forhold til de oprindelige listepriser,« skrev rederiet i mailen til Tore Bonnerup og tusindvis af andre kunder og fortsatte:

»For reservationer foretaget før 23. juni vil brændstoftillæg ikke fremgå af din reservation. Det betyder, at har du købt og betalt din reservation før d. 23. juni, så vil du blive opkrævet de 10 %, når du ankommer til tjek in i færgehavnen, hvor du betaler med kreditkort.«

Det kan simpelthen ikke være lovligt, tænkte Tore Bonnerup.

»Jeg bestilte min billet for et par måneder siden, og jeg tænkte med det samme: Det er bundulovligt. Min første reaktion var, at det må man altså ikke,« siger Tore Bonnerup og tilføjer:

»Man kan jo ikke bare ændre en aftale, man har betalt, og så stå der med kasseapparatet og sige, at du skal betale ekstra for at komme ombord.«

Samsø Rederi havde i foråret på grund af de stigende brændstofpriser udsigt til et underskud på 2,3 millioner kroner i år.

Derfor indstillede økonomiudvalget i Samsø Kommune, der ejer Samsø Rederi, i april, at der blev indført et brændstoftillæg.

Men Samsø Rederis trafikdirektør, Lars Simon Rieks, erkender nu over for B.T., at der ikke er lovhjemmel til at opkræve tillægget af kunder, der har forudbestilt billetterne.

»Vi har lige ændret, det vi har lavet. Vi skal finde lovhjemlen i vores handelsbetingelser, og dem har vi lige genbesøgt. Der kan vi se, at de kan misforstås, så mens vi snakker lige nu, er vi ved at sende mails ud til alle kunder, der har booket. Vi ændrer det, så dem, der har forudbestilt og betalt deres rejser, selvfølgelig ikke skal betale ekstra,« siger han og tilføjer:

»Ekstrabetalingen kommer kun til at gælde de kunder, der har bestilt, efter vi har meldt de her brændstoftillæg ud.«

Sådan får du dine penge retur Samsø Rederis brændstoftillæg er pålagt ad to omgange. Første tillæg var på 5 procent, som blev tilskrevet 5. maj. Andet tillæg var yderligere 5 procent, som blev tilskrevet 23. juni.

Det betyder følgende for din reservation:

For reservationer, der er betalt før 5. maj, vil der ikke være nogen ekstra opkrævning.

Har du betalt din reservation før 5. maj, skal du kontakte Samsø Rederi via mail tilsamsoe@samsoe.dk eller telefon 70225900 for at få låst din pris uden brændstoftillæg.

For reservationer, der er betalt i perioden 6. maj til og med d. 23. juni, vil der være et brændstoftillæg på 5 procent.

Har du betalt din reservation i perioden 6. maj til og med d. 23. juni, skal du kontakte Samsø Rederi via mail tilsamsoe@samsoe.dk eller telefon 70225900 for at få låst din pris med brændstoftillægget på 5 procent. .

For reservationer foretaget efter 23. juni vil brændstoftillægget på de 10 procent være inkl. i din booking.

Har du reserveret efter 23. juni skal du altså ikke foretage dig yderligere.

Hvis du fortryder din reservation, kan du gebyrfrit annuller din reservation på https://book.tilsamsoe.dk/booking-login/.

Da dette vil give mange henvendelser og lang kø på telefonen, vil det være en fordel for dig at sende din henvendelse med bookingnummer på mail til tilsamsoe@samsoe.dk Kilde: Samsø Rederi

Lars Simon Rieks erkender, at der er behov for at stramme op.

»Vi kan godt se, at det (handelsbetingelser, red.) ikke stod 100 procent tydeligt på vores hjemmeside, og det skal selvfølgelig ikke komme kunderne til gene. Det skal stå helt tydeligt i forretningsbetingelserne, hvis man skal kunne opkræve et sådant tillæg, og det mener vi ikke, at det gjorde.«

Kunder, der uretmæssigt er blevet opkrævet brændstoftillægget, der lyder på eksempelvis 50 kroner for en bil i højsæsonen, kan nu få refunderet pengene, oplyser Lars Simon Rieks.

»Det er mange tusinde bookinger, der nu skal ændres. Nu skal vi have et møde om vores interne procedurer, før vi lægger sådan noget op på vores hjemmeside. Vi skal måske lige have kigget vores egne, interne procedurer efter i sømmene,« siger han.

Tore Bonnerup var fredag formiddag nået til Samsø. Han glæder sig over, at hans opråb er blevet hørt.

»Jeg synes, at det er godt, at de nu går ud og siger undskyld. Det kan jo ske, at man laver en fejl, og nu bliver den rettet.«