»Vi har aldrig før oplevet at skulle give over 1500 kroner kiloet. Normalt år giver vi 200 kroner. Så prisen er mangedoblet i år.«

Sådan lyder det fra Henrik Olesen, der er ejer af Hvide Sande Røgeri, til DR.

Varen, som er steget så voldsomt i pris, er stenbiderrogn.

Årsagen er, at fisken bliver mere og mere sjælden i danske farvande. Ifølge en opgørelse fra DTU Aqua er der i årets første tre måneder landet 9,5 tons stenbiderrogn i danske havne. Det er den laveste mængde i 230 år.

I 2020 var mængden eksempelvis oppe på 190 tons rogn.

I Norge og Island og er der en del flere stenbidere at fange. Derfor ville den lette løsning da også være, at rykke nogle af de fisk til de danske farvande, så vi kan få bestanden op. Problemet er bare, at den løsning slet ikke er så let.

Ny forskning i stenbiderens genetik viser nemlig, at det slet ikke er en realistisk løsning. Lignede problematikker er set ved fisk som sild, gedder, ørred og torsk.

Ifølge seniorforsker ved DTU Aqua, Dorte Bekkevold, er det ikke realistisk, at en stenbider fra Island kan klare sig i indre danske farvande.

Et andet, og indtil videre uopklaret spørgsmål er, hvorfor bestanden af stenbidere er faldet så meget i de danske farvande.

Seniorrådgiver Morten Vinther fra DTU Aqua peger på flere mulige forklaringer. Det varmere klima kan have gjort, at fisken er rykket til koldere egne, men det kan simpelthen også være, at fiskeritrykket har været for højt.

»Vi ved det reelt ikke,« siger han til DR.