Den danske byggekoncern MT Højgaard skifter ud på topposten fra dags dato.

Bestyrelsen har ansat Steffen Baungaard som ny adm. direktør og koncernchef. Han afløser Henrik Mielke, der vil være tilknyttet koncernen i en overgangsperiode.

Det fremgår af en meddelelse torsdag.

Han har været direktør i siden marts 2022, og inden da var han adm. direktør for forretningsenheden Enemærke & Petersen i syv år.

»Henrik har været i koncernen i samlet 27 år og har blandt andet skabt fantastiske resultater i Enemærke & Petersen. Henrik er en rigtig god forretningsmand, der har udfyldt en række nøglepositioner i koncernen. Han har som koncernchef stået for en vigtig fokusering af koncernen samt været en drivkraft i den videre udbredelse af strategiske byggepartnerskaber og nye samarbejdsformer, som er et fokusområde for os og sætter en ny standard i byggebranchen,« udtaler bestyrelsesformand Carsten Dilling i meddelelsen.

Om den nye CEO Steffen Baungaard udtaler han:

»Vi er glade for, at Steffen har sagt ja til at stå i spidsen for koncernen. Med Steffen sikrer vi kontinuitet og får samtidig en koncernchef med en stærk kombination af strategisk overblik, dyb brancheindsigt og omfattende ledelseserfaring. Dermed kan vi accelerere den positive udvikling i den danske kerneforretning ved en konsekvent eksekvering af vores strategiske prioriteter,« siger bestyrelsesformand Carsten Dilling.

Steffen Baungaard har været en del af bestyrelsen i MT Højgaard siden 2021. Han vil dog fra dags dato udtræde af bestyrelsen i MT Højgaard samt af andre bestyrelser i bygge- og anlægsindustrien.

I tredje kvartal af 2023 omsatte MT Højgaard for 2584 mio. kr. Det kan du læse mere om her.